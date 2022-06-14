多兩領券平台 營運商推優惠搶「轉會」

PayMe大抽獎 轉會中銀賞百元

第二階段消費券於本月23日開始登記，但支付平台的「轉會戰」已開打，去年最多市民選用的八達通，最近推出「好賞嘟」儲印花功能，讓商戶透過該功能向市民提供優惠或獎賞。八達通今日會公布新一輪消費券的推廣優惠。

至於下階段新增的匯豐PayMe表示，將推出總值4000萬元的獎賞予選擇以PayMe接收消費券的人，當中包括商戶消費折扣券及大抽獎。另一新增支付平台中銀香港BoC Pay表示，每名合資格市民登記以該平台領取消費券，可享100元「轉會現金賞」及逾1.5萬元商戶優惠。中銀找藝人鄭裕玲及姚焯菲做代言人。

HKT Payment Limited旗下的Tap & Go「拍住賞」則找來MIRROR成員呂爵安（Edan）作招徠。支付寶香港稱，首次選擇AlipayHK領取消費券的新用戶，成功登記後可額外獲25元優惠。

陳茂波：分期派盼攤長支持市道

不過，第二階段5000元消費券不會一次過發放，首期將於8月7日發放，八達通將分3期發放，其餘5個支付工具會先派2000元，之後再派3000元，使用期限至明年2月底。陳茂波說，根據經驗，很多市民用消費券時會自掏腰包花多一些錢，由4000至8000元不等，去年看到市面氣氛很好，故今年第二階段會攤長一些，希望支持消費力持久一點。