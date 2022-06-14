港聞

港聞二

多兩領券平台 營運商推優惠搶「轉會」

【明報專訊】第二階段消費券新增BoC Pay及PayMe兩個電子儲值支付工具營運商參與，令總數增至6個。政府昨公布第二階段消費券計劃後，多個營運商隨即公布各項優惠，鬥藝人代言、鬥派優惠，冀吸引市民「轉會」。不過有別上次，今次所有平台均要分期領取5000元消費券，財政司長陳茂波解釋源於政策目標考慮，他說今年初經歷第五波疫情後，希望盡快將消費券送到市民手上，但第二階段希望在不同時間振興經濟，因此「攤長」領取，希望較長時間支持消費市道。

PayMe大抽獎 轉會中銀賞百元

第二階段消費券於本月23日開始登記，但支付平台的「轉會戰」已開打，去年最多市民選用的八達通，最近推出「好賞嘟」儲印花功能，讓商戶透過該功能向市民提供優惠或獎賞。八達通今日會公布新一輪消費券的推廣優惠。

至於下階段新增的匯豐PayMe表示，將推出總值4000萬元的獎賞予選擇以PayMe接收消費券的人，當中包括商戶消費折扣券及大抽獎。另一新增支付平台中銀香港BoC Pay表示，每名合資格市民登記以該平台領取消費券，可享100元「轉會現金賞」及逾1.5萬元商戶優惠。中銀找藝人鄭裕玲及姚焯菲做代言人。

HKT Payment Limited旗下的Tap & Go「拍住賞」則找來MIRROR成員呂爵安（Edan）作招徠。支付寶香港稱，首次選擇AlipayHK領取消費券的新用戶，成功登記後可額外獲25元優惠。

陳茂波：分期派盼攤長支持市道

不過，第二階段5000元消費券不會一次過發放，首期將於8月7日發放，八達通將分3期發放，其餘5個支付工具會先派2000元，之後再派3000元，使用期限至明年2月底。陳茂波說，根據經驗，很多市民用消費券時會自掏腰包花多一些錢，由4000至8000元不等，去年看到市面氣氛很好，故今年第二階段會攤長一些，希望支持消費力持久一點。

相關字詞﹕陳茂波 消費券

上 / 下一篇新聞

鋼纜全斷 吊船墜20層兩工人亡 半山屋苑「驗船」出事 工會質疑毋須高空檢查
鋼纜全斷 吊船墜20層兩工人亡 半山屋苑「驗船」出事 工會質疑毋須高空檢查
主副纜救生繩三重保障 工會指意外罕見促徹查
主副纜救生繩三重保障 工會指意外罕見促徹查
中環槍擊案 懸紅25萬緝兇
中環槍擊案 懸紅25萬緝兇
梁唐青儀發起 「齊惜福」涉欠37萬裝修費
梁唐青儀發起 「齊惜福」涉欠37萬裝修費
三隧研收擠塞費 或細分「繁中繁」時段
三隧研收擠塞費 或細分「繁中繁」時段
下輪消費券 已遷離意圖遷離無份 8‧7起分期發放 到港專才讀書者獲5000
下輪消費券 已遷離意圖遷離無份 8‧7起分期發放 到港專才讀書者獲5000
檢值千萬冒牌貨另類煙 海關拘5人
檢值千萬冒牌貨另類煙 海關拘5人
病毒繁殖率升穿2 新變種首入地盤 單日個案料月內破4位數 何栢良：風險可控
病毒繁殖率升穿2 新變種首入地盤 單日個案料月內破4位數 何栢良：風險可控
專科須疫苗通 無打針長者被拒入伊院查詢 院方：沒市民因不符要求被拒求診
專科須疫苗通 無打針長者被拒入伊院查詢 院方：沒市民因不符要求被拒求診
香港仔悅群之家5院友染疫 曾社區活動
香港仔悅群之家5院友染疫 曾社區活動
病人資料當垃圾棄 康健3月始通報 私隱署轟欠保障意識 公司：已處分員工採補救措施
病人資料當垃圾棄 康健3月始通報 私隱署轟欠保障意識 公司：已處分員工採補救措施
拒言封Telegram否 稱平衡合法使用者
拒言封Telegram否 稱平衡合法使用者
居屋攪珠 料第四季揀樓
居屋攪珠 料第四季揀樓
外傭猝死案 勞處入境處無接求助
外傭猝死案 勞處入境處無接求助
渣馬跑手不治 救護員徒步兩公里到現場 專家批不理想
渣馬跑手不治 救護員徒步兩公里到現場 專家批不理想
伙癌病人冒名索償 3人控串騙保險
伙癌病人冒名索償 3人控串騙保險
被盜身分借貸 求職者孭一身債 假招聘帖文騙個人資料 16事主共損429萬
被盜身分借貸 求職者孭一身債 假招聘帖文騙個人資料 16事主共損429萬
少年控刑毁東海堂 警稱認出被告聲音
少年控刑毁東海堂 警稱認出被告聲音
串謀妨礙司法案 囚友教被告微積分 懲教員以為「暗號」
串謀妨礙司法案 囚友教被告微積分 懲教員以為「暗號」
大灣區GBA專題：穗建國際消費中心 比併倫敦巴黎 打造名牌集散地首發地 學者：可借鏡香港
大灣區GBA專題：穗建國際消費中心 比併倫敦巴黎 打造名牌集散地首發地 學者：可借鏡香港
大灣區GBA專題：廣州消費平民化 外國客消費遜京滬
大灣區GBA專題：廣州消費平民化 外國客消費遜京滬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】七一近 梁君彥籲議員自律防疫 促避免請食嘢 下周暫如期餞別林鄭
【Emily】七一近 梁君彥籲議員自律防疫 促避免請食嘢 下周暫如期餞別林鄭
【Emily】鄧家彪促受助社福機構掛國旗區旗 羅致光：與民政局商討
【Emily】鄧家彪促受助社福機構掛國旗區旗 羅致光：與民政局商討
【Emily】議員搞元宇宙慶回歸展 網上重溫25年大事
【Emily】議員搞元宇宙慶回歸展 網上重溫25年大事
【Emily】籲「世界捐血者日」捐血 紅會今送限量便條紙磚
【Emily】籲「世界捐血者日」捐血 紅會今送限量便條紙磚
【Emily】稱七成受訪者支持 民建聯倡設文化消費券
【Emily】稱七成受訪者支持 民建聯倡設文化消費券
【Emily】馬會見習騎師校招學員 滿15歲可考
【Emily】馬會見習騎師校招學員 滿15歲可考