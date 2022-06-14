下輪消費券 已遷離意圖遷離無份 8‧7起分期發放 到港專才讀書者獲5000

陳茂波昨公布今年第二階段消費券計劃詳情，新增BoC Pay及PayMe兩個電子儲值支付工具營運商參與，令總數增至6個，鼓勵市民「轉會」使用其他支付工具領取消費券。他相信營辦商為搶客會提供更多優惠，建議市民多作比較。

陳說，政府先在今年4月7日向約630萬人發放第一階段5000元消費券，市民可於6月23日至7月23日領取第二階段消費券，8月起分期發放（見表）。他說，第二階段合資格者除涵蓋今年6月13日或之前年滿18歲的香港永久居民及持單程證到港的新移民，亦擴展受惠範圍至持簽證來港並持香港居民身分證者，例如專才、企業家或來港升學等可獲半額，即5000元消費券。他預計今年兩期消費券會有660萬人受惠，涉款約660億元，當中第二階段新增30多萬人，涉額外開支10多億元。

剔除遷離者 陳茂波：回應批評

陳茂波稱下階段消費券會加入新條款，永久離開或有意圖永久離開香港的人會剔除領取資格。若任何香港永久居民無特定原因，由2019年6月18日至今年6月12日一直不在港，或曾以永久離港為由申請提取強積金或公積金，又或有任何證據或資料相信申請人在可見將來無意返港，都被視為不合資格。他解釋有關安排是為了回應兩年間聽到的不同意見，包括立法會議員批評，故作調整。他說入境處會審查登記人是否符合資格準則，難以評估有多少人會被剔除。

申提早領強積金視永久離港證據

被問到何謂「有意圖離開」，財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲稱，即使是剛移民，政府亦會參考一些資料，例如是否曾以永久離港為由申請提早領取強積金，另外亦會考慮現時擁有的身分證是本地抑或外地簽發，而若長時間不在港，有理由相信是已移民。至於近來離開的港人，她說很難確定何謂「近來」，重申要視乎上述條件。她說是否「移民」難以定義，被界定為不合資格者可申覆核，例如提早領取強積金者若有證據證明沒移民，當局會按每宗個案覆檢。

民主黨：對挽留人才無幫助

學者：鼓勵在港消費 限制合理

民主黨表示，政府的所謂「有意圖永久離港者」不獲發消費券意義不明，而全球正爭奪人才之際，政府應考慮如何吸引離港者回流，而政府向社會發放有關「政府針對有意圖離港市民」信息，對挽留人才毫無幫助。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，消費券主要目的是鼓勵在港消費，政府受壓要限制移民者領取消費券亦無可厚非，例如提早提取強積金者，意味無意回港，停止向他們發放消費券亦合理。