港聞

港聞一

三隧研收擠塞費 或細分「繁中繁」時段

【明報專訊】政府正研究明年收回西隧專營權後，在3條過海隧道優先實施「擠塞徵費」，按「繁忙時段」、「一般時段」和「非繁忙時段」收取不同隧道費，重點減少私家車在繁忙時間過海。運輸署副署長邱國鼎昨表示，早上7至10時和傍晚5至8時屬繁忙時間，當中或再細分繁忙時段中最繁忙時段，但收費水平仍要研究。邱又說，計劃引入隧道費調整機制，或一兩年調整一次收費。

擬引入機制 每一兩年調整隧道費

邱國鼎昨在港台《千禧年代》表示，署方在去年第四季、已全面復工復課後調查，紅隧繁忙時間使用量達150%，東隧146%，西隧也有98%，因未通關，故未計及經深圳灣、港珠澳大橋等入境，並使用西隧的車流量，以往曾考慮的三隧分流概念已沒可能。

邱說3條過海隧道繁忙時段有9.3萬至9.5萬架次車流，約六成為私家車，惟運載量只佔整體18%；佔車流量約8%的巴士，卻有80%運載量，故擠塞徵費主要針對私家車，希望將騰空的道路空間讓巴士增加運載力。擠塞徵費會向繁忙時段過海的車輛收最高費用，邱說繁忙時間當中或再細分，早上8至9時和晚上7時屬繁忙時段中最繁忙時段，但具體收費水平要再調查。

運房局日前向立法會提交的文件顯示，當局計劃引入隧道費調整機制，邱表示，紅隧上一次加價已是1999年，過去討論隧道費加價通常用較長時間，引入新機制後或一兩年調整一次，例如若通脹嚴重，或會上調隧道費。

相關字詞﹕塞車 運房局 運輸署 三隧分流 擠塞徵費

上 / 下一篇新聞

鋼纜全斷 吊船墜20層兩工人亡 半山屋苑「驗船」出事 工會質疑毋須高空檢查
鋼纜全斷 吊船墜20層兩工人亡 半山屋苑「驗船」出事 工會質疑毋須高空檢查
主副纜救生繩三重保障 工會指意外罕見促徹查
主副纜救生繩三重保障 工會指意外罕見促徹查
中環槍擊案 懸紅25萬緝兇
中環槍擊案 懸紅25萬緝兇
梁唐青儀發起 「齊惜福」涉欠37萬裝修費
梁唐青儀發起 「齊惜福」涉欠37萬裝修費
下輪消費券 已遷離意圖遷離無份 8‧7起分期發放 到港專才讀書者獲5000
下輪消費券 已遷離意圖遷離無份 8‧7起分期發放 到港專才讀書者獲5000
多兩領券平台 營運商推優惠搶「轉會」
多兩領券平台 營運商推優惠搶「轉會」
檢值千萬冒牌貨另類煙 海關拘5人
檢值千萬冒牌貨另類煙 海關拘5人
病毒繁殖率升穿2 新變種首入地盤 單日個案料月內破4位數 何栢良：風險可控
病毒繁殖率升穿2 新變種首入地盤 單日個案料月內破4位數 何栢良：風險可控
專科須疫苗通 無打針長者被拒入伊院查詢 院方：沒市民因不符要求被拒求診
專科須疫苗通 無打針長者被拒入伊院查詢 院方：沒市民因不符要求被拒求診
香港仔悅群之家5院友染疫 曾社區活動
香港仔悅群之家5院友染疫 曾社區活動
病人資料當垃圾棄 康健3月始通報 私隱署轟欠保障意識 公司：已處分員工採補救措施
病人資料當垃圾棄 康健3月始通報 私隱署轟欠保障意識 公司：已處分員工採補救措施
拒言封Telegram否 稱平衡合法使用者
拒言封Telegram否 稱平衡合法使用者
居屋攪珠 料第四季揀樓
居屋攪珠 料第四季揀樓
外傭猝死案 勞處入境處無接求助
外傭猝死案 勞處入境處無接求助
渣馬跑手不治 救護員徒步兩公里到現場 專家批不理想
渣馬跑手不治 救護員徒步兩公里到現場 專家批不理想
伙癌病人冒名索償 3人控串騙保險
伙癌病人冒名索償 3人控串騙保險
被盜身分借貸 求職者孭一身債 假招聘帖文騙個人資料 16事主共損429萬
被盜身分借貸 求職者孭一身債 假招聘帖文騙個人資料 16事主共損429萬
少年控刑毁東海堂 警稱認出被告聲音
少年控刑毁東海堂 警稱認出被告聲音
串謀妨礙司法案 囚友教被告微積分 懲教員以為「暗號」
串謀妨礙司法案 囚友教被告微積分 懲教員以為「暗號」
大灣區GBA專題：穗建國際消費中心 比併倫敦巴黎 打造名牌集散地首發地 學者：可借鏡香港
大灣區GBA專題：穗建國際消費中心 比併倫敦巴黎 打造名牌集散地首發地 學者：可借鏡香港
大灣區GBA專題：廣州消費平民化 外國客消費遜京滬
大灣區GBA專題：廣州消費平民化 外國客消費遜京滬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】七一近 梁君彥籲議員自律防疫 促避免請食嘢 下周暫如期餞別林鄭
【Emily】七一近 梁君彥籲議員自律防疫 促避免請食嘢 下周暫如期餞別林鄭
【Emily】鄧家彪促受助社福機構掛國旗區旗 羅致光：與民政局商討
【Emily】鄧家彪促受助社福機構掛國旗區旗 羅致光：與民政局商討
【Emily】議員搞元宇宙慶回歸展 網上重溫25年大事
【Emily】議員搞元宇宙慶回歸展 網上重溫25年大事
【Emily】籲「世界捐血者日」捐血 紅會今送限量便條紙磚
【Emily】籲「世界捐血者日」捐血 紅會今送限量便條紙磚
【Emily】稱七成受訪者支持 民建聯倡設文化消費券
【Emily】稱七成受訪者支持 民建聯倡設文化消費券
【Emily】馬會見習騎師校招學員 滿15歲可考
【Emily】馬會見習騎師校招學員 滿15歲可考