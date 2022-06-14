三隧研收擠塞費 或細分「繁中繁」時段

擬引入機制 每一兩年調整隧道費

邱國鼎昨在港台《千禧年代》表示，署方在去年第四季、已全面復工復課後調查，紅隧繁忙時間使用量達150%，東隧146%，西隧也有98%，因未通關，故未計及經深圳灣、港珠澳大橋等入境，並使用西隧的車流量，以往曾考慮的三隧分流概念已沒可能。

邱說3條過海隧道繁忙時段有9.3萬至9.5萬架次車流，約六成為私家車，惟運載量只佔整體18%；佔車流量約8%的巴士，卻有80%運載量，故擠塞徵費主要針對私家車，希望將騰空的道路空間讓巴士增加運載力。擠塞徵費會向繁忙時段過海的車輛收最高費用，邱說繁忙時間當中或再細分，早上8至9時和晚上7時屬繁忙時段中最繁忙時段，但具體收費水平要再調查。

運房局日前向立法會提交的文件顯示，當局計劃引入隧道費調整機制，邱表示，紅隧上一次加價已是1999年，過去討論隧道費加價通常用較長時間，引入新機制後或一兩年調整一次，例如若通脹嚴重，或會上調隧道費。