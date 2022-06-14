梁唐青儀發起 「齊惜福」涉欠37萬裝修費

超出小額申索上限 建築公司只追21.7萬

申索人「意．建築有限公司」自去年2月11日起，入稟共3份申索書追討欠款，被告人為「齊惜福有限公司」。

3份申索書指稱，被告分別於去年1月18日、5月4日、6月3日，委託申索人安裝冷氣設備、安裝電力項目系統設備，以及於長沙灣麗閣邨麗薇樓地下5A及B號作室內設計工程，雙方以書面方式協議，全部工程於去年8月26日完成。

申索書又稱，安裝冷氣設備及電力項目系統設備的合約價分別逾42.3萬元和13.44萬元，申索人只收到一半款項，尚餘27.91萬未收；麗閣邨裝修工程合約價近17萬元，被拖欠9.34萬元。現申索人僅追討共21.7萬元，餘額則放棄。

「齊惜福」為非牟利組織，網頁顯示發起人是梁唐青儀，主席為港大社會工作及社會行政學系榮譽教授梁祖彬，2012年11月成立，旨在為香港推動及建立健康惜食文化。

【案件編號：SCTC 39015/21、3792 & 5032/22】