中環槍擊案 懸紅25萬緝兇

中槍尼泊爾裔男子被捕

近150名警員、入境處及海關人員昨晚7時許聯合行動，在尖沙嘴重慶大廈及附近截查可疑者，拘捕一名20歲非華裔男子，涉嫌未能出示身分證明文件。另外，警方前日（12日）再拘捕一名25歲非華裔男子，據悉為中槍的尼泊爾裔男子。

案中至今已有5人被捕，其中4人昨在東區裁判法院提堂，被告依次為中國籍的郭天域（24歲，無業）、尼泊爾籍的Gurung Suman（23歲，無業）、巴基斯坦籍的Javed Shahid（42歲，商人）及Gulfam Muhammad（36歲，無業），全被控各一項「企圖有意圖而傷人」罪及「管有攻擊性武器」罪，即管有8把開山刀及1把小刀，暫毋須答辯。

4人提堂 1留醫缺席聆訊

腳部受傷的第4被告仍在院留醫，昨未有出庭應訊，其案件押後周五（17日）提堂，暫交警方看管，其餘3人案件押後至9月5日再訊，以待警方檢驗涉案武器、DNA、手機及閉路電視片段，3人還押懲教署看管。

警方呼籲市民如有涉案資料提供，或知悉涉案槍械或使用槍械者下落，盡快致電999或6277 1708與有組織罪案及三合會調查科聯絡。

【案件編號：ESCC 913/22】