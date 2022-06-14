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中環槍擊案 懸紅25萬緝兇

【明報專訊】中環雲咸街上周五（10日）發生撞車斬人及槍擊案，3人受傷，包括一人腹部中槍。警方至今拘捕5人，並懸紅25萬元，呼籲提供消息。副警務處長（行動）袁旭健昨聯同副入境處長郭俊峯及副海關關長陳子達等高層召開跨部門會議，商討加強合作、交流情報，務求盡快將所有涉案者繩之於法。

中槍尼泊爾裔男子被捕

近150名警員、入境處及海關人員昨晚7時許聯合行動，在尖沙嘴重慶大廈及附近截查可疑者，拘捕一名20歲非華裔男子，涉嫌未能出示身分證明文件。另外，警方前日（12日）再拘捕一名25歲非華裔男子，據悉為中槍的尼泊爾裔男子。

案中至今已有5人被捕，其中4人昨在東區裁判法院提堂，被告依次為中國籍的郭天域（24歲，無業）、尼泊爾籍的Gurung Suman（23歲，無業）、巴基斯坦籍的Javed Shahid（42歲，商人）及Gulfam Muhammad（36歲，無業），全被控各一項「企圖有意圖而傷人」罪及「管有攻擊性武器」罪，即管有8把開山刀及1把小刀，暫毋須答辯。

4人提堂 1留醫缺席聆訊

腳部受傷的第4被告仍在院留醫，昨未有出庭應訊，其案件押後周五（17日）提堂，暫交警方看管，其餘3人案件押後至9月5日再訊，以待警方檢驗涉案武器、DNA、手機及閉路電視片段，3人還押懲教署看管。

警方呼籲市民如有涉案資料提供，或知悉涉案槍械或使用槍械者下落，盡快致電999或6277 1708與有組織罪案及三合會調查科聯絡。

【案件編號：ESCC 913/22】

相關字詞﹕管有攻擊性武器 企圖有意圖傷人 開槍 雲咸街

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