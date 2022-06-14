主副纜救生繩三重保障 工會指意外罕見促徹查

安全裝置應啟動 或涉安裝保養

香港建造業註冊專門工種職工會聯會副會務主任邱華康看過意外現場的照片後表示，涉事吊船屬「吊樑式」，一般吊船共4條鋼纜，包括兩條可隨摩打升降的主鋼纜，以及兩條與防墜裝置連接的後備鋼纜，如主鋼纜斷裂或吊船傾斜，有關安全裝置會自動啟動，以穩固吊船；工人亦須佩戴獨立救生繩，救生繩會連接天台的穩固點。

邱華康表示，即使鋼纜斷裂，獨立救生繩也應保護到工人，形容今次意外罕見，有可能涉吊船安裝問題，有待勞工處調查意外原因，包括吊船維修保養有否問題、獨立救生繩是否穩固。他促請勞工處徹查，並與業界商討措施加強保障工人安全。

邱華康指出，鋼纜斷裂原因可包括保養不佳、因運行多時而磨蝕，法例規定的合資格人士須在吊船使用前7日檢查，確保吊船安全並填表格，工人上吊船工作時，會先將吊船升離地面1米以測試墜力。

大狀：僱主有責任確保吊船安全

大律師陸偉雄表示，有待勞工處調查意外原因、釐清工人身分及責任誰屬，包括是否吊船維護保養出問題。他說僱主有責任確保吊船設備安全，即使工人無做足保護措施，僱主亦有責任監督工人做足保護措施，勞工處可根據情况檢控，死者家屬另可向僱主民事索償。