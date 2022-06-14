鋼纜全斷 吊船墜20層兩工人亡 半山屋苑「驗船」出事 工會質疑毋須高空檢查

死者李耀輝（52歲）及翁偉文（56歲）在駿業公證行有限公司工作，皆為家中經濟支柱，據悉子女已成年，涉事吊船由萬勇實業有限公司持有，兩公司截稿前未有回覆本報查詢。翻查資料，上述兩公司的董事均為陳海源，曾任香港吊船協會主席，兩公司均使用同一粉嶺辦公室地址。萬勇網頁顯示，該公司曾為港鐵、建築署、房屋署、長實、嘉華國際等提供吊船服務。

案發大廈的管理公司「第一太平戴維斯物業管理有限公司」回覆，當時吊船公司正為政府強制驗樓計劃所需的屋苑外牆檢查工程做準備工作，事故原因仍待有關政府部門調查。

吊船支架彎曲 屍體緊握救生繩

昨上午約11時半，半山干德道41號聯邦花園倫敦閣有兩名工人正檢查吊船，其間吊船鋼纜突然斷裂，兩人「連人帶船」從60米高、約20層高處墮地，當場死亡。現場所見，吊船鋼纜完全斷裂，天台用作吊起吊船的支架彎曲。根據讀者提供相片，兩名工人跌墮一輛黑色私家車旁，吊船分開兩截，殘骸及繩索散落地上，部分壓在死者身上。

現場所見，被吊船殘骸壓着的其中一名工人雙手依然緊握救生繩，另一工人身上有穿安全帶，目前未知另一端有否穩妥繫好。

同公司工作 兄長到場沉默蹲地

大批警員及勞工處人員到場調查。警方昨午4時許檢走兩袋證物，死者家屬趕赴現場，包括翁的兄長、遺孀及兒子，李的父親及女兒。翁的兄長同樣受僱於萬勇，聞訊從另一地盤駕車趕至，目睹現場情况後一度沉默蹲地；李姓工人的遺孀因情緒激動未有到場。仵工其後將遺體舁送殮房。

協助家屬的工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，兩名死者入行5至6年，屬家中經濟支柱，對意外感遺憾及震驚，並表示檢驗吊船期間發生意外並不常見。她質疑工人毋須於高空檢查吊船，離地1米便可，主要是測試上落及零件有否問題，促請僱主交代事件，勞工處亦要調查。有業界人士表示，即使鋼纜斷裂，獨立救生繩也應保護到工人，形容今次意外罕見，促勞工處徹查（見另稿）。

住戶發起捐款 稱管理公司未告知工程

意外引起住戶議論紛紛，大廈住戶譚小姐稱事主「搵幾餐食，一去不返」，感到難過，將發起捐款幫助事主家人，暫有7至8名住戶答應捐款。另一男住戶對工友犧牲感到難過，稱事發位置平時多人出入，包括送貨及垃圾車，幸沒有其他傷亡。他事前對大廈進行工程並不知情，質疑管理公司未有通知。第一太平戴維斯物業管理有限公司沒回應是否沒出通告通知住戶有關工程。

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