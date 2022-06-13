【Emily】百歲舊油麻地警署 8月開放4日

警慶回歸活動 多七一後舉行

警察公共關係科警司方可盈話，由於新冠疫情關係，有幾項活動喺網上進行，包括今個月以「長幼共融、共慶回歸」為題嘅短片拍攝比賽，及8月喺社交平台Instagram舉辦嘅濾鏡相片拍攝比賽等。而警隊下月起全面轉用中式步操，喺9月由各個紀律部隊參與嘅步操大匯演中亦會呈現。警務處助理處長（特別職務）（支援）郭嘉銓相信，過去一年同事接受咗一段時間嘅步操訓練，有信心佢哋會有專業表現。

郭嘉銓透露，行動單位正做風險評估同行動部署，確保慶祝活動能安全順利完成，為咗唔影響安保行動效率，又保持與市民嘅溝通，大部分活動都會喺七一後舉行。佢話會不時做包括公共衛生在內嘅風險評估，會隨疫情發展喺專題網站更新安排，確保活動配合防疫要求。