【Emily】百歲舊油麻地警署 8月開放4日

【明報專訊】警方為咗慶祝回歸25周年，將會推出為期半年嘅慶祝活動。適逢舊油麻地警署成立100周年，警方將於8月首兩個周末舉行4日開放日。油麻地分區助理指揮官（行政）莫靄謙話，嗰幾日舊羈留室將變成一個具有反恐同打擊罪案元素嘅互動遊戲場地，畀市民透過線索一齊偵破罪案。而下月底一連兩日將會舉辦慈善音樂會，由警察樂隊、青年樂團同知名歌手演出，收益全數捐畀九龍樂善堂同埋貓狗領養慈善協會等4個慈善機構。至於歌手名單，警察樂隊隊長葉文臻話要稍後公布。
警慶回歸活動 多七一後舉行
警察公共關係科警司方可盈話，由於新冠疫情關係，有幾項活動喺網上進行，包括今個月以「長幼共融、共慶回歸」為題嘅短片拍攝比賽，及8月喺社交平台Instagram舉辦嘅濾鏡相片拍攝比賽等。而警隊下月起全面轉用中式步操，喺9月由各個紀律部隊參與嘅步操大匯演中亦會呈現。警務處助理處長（特別職務）（支援）郭嘉銓相信，過去一年同事接受咗一段時間嘅步操訓練，有信心佢哋會有專業表現。
郭嘉銓透露，行動單位正做風險評估同行動部署，確保慶祝活動能安全順利完成，為咗唔影響安保行動效率，又保持與市民嘅溝通，大部分活動都會喺七一後舉行。佢話會不時做包括公共衛生在內嘅風險評估，會隨疫情發展喺專題網站更新安排，確保活動配合防疫要求。