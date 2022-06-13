【Emily】由唔識廣東話 到10優狀元 45歲QC仔任美大學校長

蔣濛明年起掌普渡大學

蔣濛中學就讀皇仁書院，除咗係狀元，仲係領袖生。畢業後佢獲尤德獎學金去美國史丹福大學讀書，並取得電機工程學博士學位，之後成為普林斯頓大學，甚至全美最年輕獲講座教席嘅教授之一。蔣濛自2017年起出任普渡大學工程學院院長，2020年做過時任美國國務卿蓬佩奧嘅科技顧問，去年重返普渡及兼任行政副校長。

蔣修讀電子工程及數學，之後專門研究網絡，亦有25個專利，成立咗3間初創公司。

雖然外界不時提及佢會考佳績，但翻查1995年報道，蔣濛當時話社會同傳媒過分強調會考成績，提醒成績唔反映啲咩。唔少皇仁校友喺facebook出帖祝賀，例如會計界前議員梁繼昌就讚蔣濛係「皇仁之光」。本身係普渡大學校友嘅前資訊科技界議員莫乃光亦有留言恭喜蔣濛。