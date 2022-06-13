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2022年6月13日星期一
港聞二
前瞻港人治港路向 關鍵重建互信 張炳良：失京信任 港須自證能力
中央泛民關係變質 「始於2010年五區總辭」
指過去10年香港令公僕不敢擔當 「想做事定必被兩邊夾擊」
鄧小平84年談兩制 「如果是對的，就變不了」
烏蛟騰村校「保育」 佔官地偷步動工 「長春行」申建中藥園未獲批 董事旗下發展商涉白腊開發爭議
長春行董事 丈夫西貢大地主 非牟利機構 與發展商同地址
公民科課本指「修例風波」涉暴力恐怖活動 一書稱「外部勢力變本加厲」 民主黨：無視事件深層原因
4書全指港非殖民地 「英國僅殖民統治」
海鮮舫圍板備離港 日期看天氣
16宗疑新變種單日新高 分佈多區 醫生料已滲社區憂增重症 衛署不排除整體數目續升
疫苗通擴至13專科門診地區中心 可驗核酸代替拒納快測
第五波購千部高流量吸氧機 醫院培訓更多醫護使用
撤對冲須待平台全面運作 勞處：倘受阻有後備方案
50年前「6．18」事故逾百死 奪命山泥傾瀉14年未見 土力處稱風險非零促警覺
故宮館財政受壓 研售展覽命名權
男子攜仿製槍入法院被捕 寓所再檢12支
中環黑幫槍案4人今提堂
大灣區GBA專題：乘理財通東風 研成跨境金融創新試點 一城一港一灣 穗打造理財資管中心
大灣區GBA專題：駐粵辦慶回歸 山頂纜車現羊城
初創設計電子教材 助非華裔兒童學中文
兩創辦人經營補習社10年
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【Emily】6‧12三周年 民主派出帖紀念
【Emily】工聯評今屆勞福 彈凍最低工資讚增產假
【Emily】百歲舊油麻地警署 8月開放4日
【Emily】霍啟剛：沒有考慮入政府
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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