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港聞二

兩創辦人經營補習社10年

【明報專訊】近10年，李雅庄和曾昭偉合作經營補習社，發展至4個上課地方。所以，他們相當了解外籍和讀障學童學習中文的困難。

稻草教育去年參加由「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」資助的中大MAKE a DASH創業計劃，獲得接近60萬元資助，更獲選為「傑出表現初創團隊」之一。兩人已透過該計劃在大灣區註冊公司，只是因為疫情關係，暫時未能親身到當地。

機構建議按程度發證書

民族共融關愛中心項目主任連家溢同意，主流的中文學習教材的起點較高，一開始已經要幼稚園學生學寫筆畫偏多的中文字。而且，主流的中文學習教材極少是為非華裔兒童設計。

該中心去年3月接到一家幼稚園求助，希望為小數族裔學童提供中文補習課程，因而開始使用稻草教育的教材和課程。現時該中心每星期開設9個中文補習班，其中6班是幼稚園學生，3班是小學生。每班最多12個學生，通常大部分在現場上課，小部分透過Zoom上課；但在第五波疫情期間，曾經全部學生都透過Zoom上課。

導師方面，以往一直在現場授課，第五波疫情爆發後，部分改為Zoom遙距授課。導師授課除了使用字卡和廣東話童謠，亦有使用電子教材，學童的反應都不錯。

他建議，稻草教育可以在它的電子教材中增強考核評策測的功能，設計到更似玩遊戲升級，以增強鼓勵作用，甚至可以發出證書。雖然這並不是公開試證書，但那些少數族裔幼稚園學生可以拿着它去申請入讀較佳的小學，讓校方參考。

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