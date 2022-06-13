50年前「6．18」事故逾百死 奪命山泥傾瀉14年未見 土力處稱風險非零促警覺

山泥傾瀉年均300宗 調查：七成市民認為斜坡安全

土力工程處調查曾發現，市民對防範山泥傾瀉災害的意識有所鬆懈，只得約55%受訪者表示關注斜坡安全問題，不足20%受訪者認為本港仍會發生大型山泥傾瀉；反之，逾70%認為現時的斜坡安全。雖然香港自2008年大嶼山山泥傾瀉造成兩死後，未再出現嚴重山泥傾瀉事故，但張秉業強調香港山泥傾瀉「不可能是零風險」。

1972年6月18日是香港山泥傾瀉造成最多人死的一天，當時連場大雨，導致觀塘曉光街對下一幅高40米的填土坡，如地氈般在數秒內向下滑落，秀茂坪臨時安置區建於坡上的多間木屋被淹沒或冲走。港島半山寶珊道對上的天然山坡亦於同日晚上倒塌，山泥猶如滾雪球般愈滾愈大，10秒間把旭龢道一幢建築物及12層高的旭龢大廈摧毁。

兩宗慘劇導致138人遇難，半世紀過去，昔日災難現場附近分別建成秀茂坪紀念公園、旭龢道休憩花園和寶珊排水隧道。

6．18災場附近建成排水隧道 「數位孿生」助自動控水位防災

其中，寶珊排水隧道用作調控地下水位，以減低發生大型山泥傾瀉風險。張秉業稱，土力工程處一般會興建泥石壩、擋土牆及防護網，作鞏固斜坡工程，但由於寶珊山坡位處薄扶林郊野公園範圍，而且舊有排水斜管易受淺層山泥傾瀉影響而斷裂，故設計建造排水隧道及附屬的排水斜管。

土力工程處「總土力工程師/斜坡安全」呂樂心表示，近年該隧道運用「數位孿生技術」，將排水隧道、排水斜管、孔隙水壓計，與周邊環境和地質結構等數據輸入特定系統，讓技術人員在暴雨期間可透過系統實時監察、分析和預測地下水位變化；當地下水位上升至較高水平，系統會以短訊提示並自動開關水掣，以控制地下水位維持在指定範圍。