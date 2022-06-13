撤對冲須待平台全面運作 勞處：倘受阻有後備方案

不設追溯期 劃線日下屆政府定

政府將以劃線方式取消強積金對冲，方案不設追溯期，劃線日之前僱員的遣散費或長期服務金，仍可用強積金僱主供款對冲，政府將在25年過渡期向僱主提供332億元資助。孫玉菡昨在無綫電視節目《講清講楚》表示，有信心隨着積金易平台推出，能於2025年實行取消對冲，但具體日子要留待下屆政府制定，取消對冲的劃線日可大致理解為積金易平台全面運作的同一日。

有僱主或改短約避遣散費

勞處：會確保僱員權益

對於有僱主稱取消對冲後可能會改以短期合約聘用員工，以逃避支付遣散費或長期服務金，孫玉菡表示，僱主不斷以同一合約僱請同一僱員，對法庭來說，可能是連續聘用。他又預計，取消對冲後，當局處理勞資關係的工作會增加，故會投放更多資源，確保僱員權益不會受損，如僱主有不明白的地方，亦會作出解釋。

羅致光：撤對冲對僱主影響肯定較今年通脹小

勞福局長羅致光昨日在網誌重申，取消對冲對僱主營運的影響，差不多可肯定較今年可能出現的通脹影響為小，由於僱員薪酬只佔平均營運成本約三分之一，取消對冲對僱主平均成本影響僅約0.35%。

羅致光表示，取消對冲草案通過後，政府在下個立法年度會提交推行協助僱主儲蓄以支付遣散費或長期服務金的專項儲蓄戶口計劃，勞工處會設立資訊系統處理上述計劃的運作，並準備為僱主提供25年的政府資助，以及推行廣泛深入的宣傳教育，協助僱主更清楚掌握取消對冲安排。