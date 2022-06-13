第五波購千部高流量吸氧機 醫院培訓更多醫護使用

保溫加濕 較傳統機器舒適

今年3月伊院轉為定點醫院，東區尤德夫人那打素醫院深切治療部顧問醫生殷榮華一度調往伊院內科協助制定治療方案。他憶述，患者主要為長者，因呼吸衰竭致缺氧的重症患者增多，「差唔多全部留喺伊利沙伯嘅都要氧氣」，而深切治療部無法接收所有重症病人，部分需於內科治療，嚴重者每分鐘需40至60升氧氣；為減輕深切治療部負擔，建議在內科隔離病房引入高流量鼻導管氧氣治療，該裝置以往多在深切治療部使用。

殷解釋，傳統鼻導管流速最高僅每分鐘10公升氧氣，供應的氧氣與室內空氣混和、濃度會浮動，且溫度低於人體及乾燥，有如強力風扇不停吹向病人，易令患者不適。高流量裝置流速則可達每分鐘60公升，輸出100%純氧、氧氣濃度穩定，減少病人費力呼吸，避免患者情况惡化。醫管局當時購入1000部高流量裝置，約200至300部分配予伊院。

有三高染疫者轉用 一周後出院

東區醫院深切治療部原有20至30部高流量裝置，醫管局增購後再獲分配43部，港島東醫院聯網內科部顧問護師（呼吸科）周文俊稱，今年3至5月期間，東區內科約有30至40名病人曾用高流量裝置，其中一名89歲有三高的男病人染疫，經檢查發現有肺炎迹象，先後使用傳統鼻導管及氧氣面罩，惟病人出現呼吸急促、血含氧量不足，故轉用高流量裝置，提供每分鐘50升氧氣，並服用抗病毒藥物，病情獲改善，約一周後可出院。

周文俊稱，現時東區內科醫護已掌握如何使用高流量裝置，其他部門有醫護曾提供協助，故亦懂得操作裝置。醫院已錄製裝置使用教學，上載內部培訓系統，冀培訓更多醫護使用。

面對可能出現的第六波疫情，殷榮華表示，第五波期間很多人已染疫或曾接種疫苗，料爆發規模有限，而且醫護已累積足夠經驗，即使再有疫情爆發，料醫護足以應付。

（新冠疫情）