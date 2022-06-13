港聞

港聞二

疫苗通擴至13專科門診地區中心 可驗核酸代替拒納快測

【明報專訊】政府今起會在13個指定醫療處所，包括醫管局專科門診診所、地區康健中心等實施「疫苗通行證」（下稱「疫苗通」），但措施不適用於急症室等提供緊急或急切服務的醫療處所。醫管局昨列出專科門診診所實施疫苗通安排的常見問題，提到如患者需在專科門診診所範圍內接受抽血或照心電圖等程序，亦須符合疫苗通要求，或出示48小時核酸陰性結果，病人不可用快速測試代替核酸檢測。有關注病人權益的組織認為，最重要是醫管局在病人醫療需要上有彈性處理安排，期望措施執行順利，讓病人安心。

醫局網列常見問題 公院設告示

醫管局總行政經理劉家獻稱，明白市民或對指定醫療處所實施疫苗通有疑問，故上載常見問題至醫管局網站，又稱每間公立醫院都有海報、告示、廣播，提醒市民有關疫苗通的安排，醫院將加派職員協助病人。如病人不符疫苗通要求，他重申會以病人的醫療需要優先考慮，會按實際情况彈性處理及提供可行協助。

社協盼彈性處理 倡明確解說

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，醫管局羅列的常見問題確認了不能以快速測試代替檢酸檢測，但並沒提到會彈性處理病人的醫療需要，他認為未有打疫苗的病人並不會因為醫管局發出的文件而感到安心，指出醫管局可更明確解說彈性處理安排。

另外，公務員事務局長聶德權昨在社交媒體表示，12歲或以上人口的兩針接種率已達至九成，即逾610萬人接種兩針；而第三針接種率也超過六成。不過，他表示仍然不能鬆懈，認為需盡快提高第三針的接種率。

（新冠疫情）

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