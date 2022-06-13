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16宗疑新變種單日新高 分佈多區 醫生料已滲社區憂增重症 衛署不排除整體數目續升

【明報專訊】本港連續兩日錄得逾800宗新型冠狀病毒陽性個案，其中新增16宗懷疑涉及變異病毒株Omicron BA.2.12.1的本地個案，創單日新高，當中10宗源頭不明，另有10名學生染疫，兩班學生需停課一周。衛生防護中心表示確診個案屬「全港性出現」，不排除數目繼續上升。專科醫生認為BA.2.12.1肯定已滲入社區，暫時未取代現時流行病毒株，但憂慮隨着整體個案上升，或會增加嚴重個案。

增814個案 10新變種源頭不明

衛生防護中心昨公布新增814宗新冠病毒陽性個案，而16宗懷疑屬BA.2.12.1的本地個案中，5宗來自已出現個案的太古城高山臺龍山閣兩個單位，一宗正接受家居檢疫，屬於早前染疫個案的家人，其餘10宗個案源頭不明，患者住址分佈香港多處，包括灣仔城市大廈、旺角富華大廈及元朗深灣畔1座等，屯門帝濤灣同一家庭則有兩宗個案。

10學生染疫 兩班停課一周

學校方面，再有新班別爆疫需停課，馬頭涌香港培道小學2C班共29名學生當中，有6名染疫；另一間為保良局蔡繼有小學，該校4E班學生全班28人，其中4人染疫，兩班同樣由今天起停課一周。

單日新增個案由5月的200至300多宗，升至6月初500多宗，近期連續兩日破800宗，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，不排除個案有可能繼續上升，又稱個案屬「全港性出現」，並非局部地方聚集或爆發，污水監測的病毒量及港大病毒即時有效繁殖率同樣正在上升。她說，雖然本港人口在第五波疫情期間大規模染疫，但仍有200萬至300萬人未感染，在人流及社交活動增加下，會增加其感染風險。

梁子超料新變種暫未成主流

呼吸系統專科醫生梁子超認為，現有多宗源頭不明、疑屬BA.2.12.1的本地個案，肯定已滲入社區，傳播性或有增加，但與本港流行的BA.2.2 同屬Omicron，本港不少人已染疫或已接種新冠疫苗，故除非涉及大型群組爆發如酒吧等，料短期內暫未能取代BA.2.2 。不過，他提醒即使嚴重患者比例未有上升，隨整體個案增加，重症個案數字或會同步增加，故仍要密切監察疫情。

酒吧群組續擴 FLM增4例

另外，酒吧群組繼續擴大，酒吧FLM新增4人染疫，防護中心指爆疫時段有逾百人同場；酒吧Racks City則無新個案，而個案到訪時段則有60多人同場，中心曾在場採集19個環境樣本，其中18個檢測呈陰性，桌球枱樣本結果則屬不確定，張竹君稱可能仍有污染，已建議酒吧大清洗。早前爆疫的酒吧Shuffle及LINQ則無新個案，料群組爆發已完畢。

現行防疫規例禁止酒吧有現場表演及跳舞活動，張竹君表示，Racks City個別個案有跳舞，本報就此查詢食環署，署方表示上周六視察該處時未有營業，正進一步了解情况。

明報記者

（新冠疫情）

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