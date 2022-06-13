海鮮舫圍板備離港 日期看天氣

維修泊位不公開 稱免干擾

珍寶海鮮舫母公司香港仔飲食集團的公關稱，海鮮舫牌照本月中到期，公司已物色適合船塢泊位，海鮮舫將於牌照到期前移離香港，以作檢查、維修和存放，靜待新經營者出現；海鮮舫現已開始圍板工程，為行程做準備，惟具體離港日期仍需視天氣情况。公關又稱離港消息公布後吸引廣泛關注，當地船塢為免維修及正常業務受干擾，要求不向外透露泊位地點，故未能公開存放地點。

立法會議員管浩鳴昨日在facebook發文稱，珍寶海鮮舫是港人集體回憶，不少外國遊客慕名來港參觀，也是不少電影的拍攝場地，政府不應輕易放棄活化計劃。管浩鳴亦指，李家超政府將會上任，能否活化要考他的能力與智慧；而李能否向中央說明他能「說好香港故事」，「還看在未來設立的文化體育及旅遊局有所交代」。

居香港仔約3年、每天遛狗的張先生稱，對於海鮮舫將會移離香港感可惜，「香港景點已買少見少」，政府、相關部門及私人機構應接手保留，或將其用途改變。「觀光客始終會返嚟，到時又冇咗個景點。」