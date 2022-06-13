港聞

港聞二

海鮮舫圍板備離港 日期看天氣

【明報專訊】早前表示移離香港的珍寶海鮮舫，昨日低層部分玻璃窗已圍上白色木板，為6月中牌照到期前移離做準備，確實日期視乎天氣情况。有市民昨在深灣乘船環繞海鮮舫一圈，拍照留念。據了解，海鮮舫最快明日移離香港。

維修泊位不公開 稱免干擾

珍寶海鮮舫母公司香港仔飲食集團的公關稱，海鮮舫牌照本月中到期，公司已物色適合船塢泊位，海鮮舫將於牌照到期前移離香港，以作檢查、維修和存放，靜待新經營者出現；海鮮舫現已開始圍板工程，為行程做準備，惟具體離港日期仍需視天氣情况。公關又稱離港消息公布後吸引廣泛關注，當地船塢為免維修及正常業務受干擾，要求不向外透露泊位地點，故未能公開存放地點。

立法會議員管浩鳴昨日在facebook發文稱，珍寶海鮮舫是港人集體回憶，不少外國遊客慕名來港參觀，也是不少電影的拍攝場地，政府不應輕易放棄活化計劃。管浩鳴亦指，李家超政府將會上任，能否活化要考他的能力與智慧；而李能否向中央說明他能「說好香港故事」，「還看在未來設立的文化體育及旅遊局有所交代」。

居香港仔約3年、每天遛狗的張先生稱，對於海鮮舫將會移離香港感可惜，「香港景點已買少見少」，政府、相關部門及私人機構應接手保留，或將其用途改變。「觀光客始終會返嚟，到時又冇咗個景點。」

上 / 下一篇新聞

前瞻港人治港路向 關鍵重建互信 張炳良：失京信任 港須自證能力
前瞻港人治港路向 關鍵重建互信 張炳良：失京信任 港須自證能力
中央泛民關係變質 「始於2010年五區總辭」
中央泛民關係變質 「始於2010年五區總辭」
指過去10年香港令公僕不敢擔當 「想做事定必被兩邊夾擊」
指過去10年香港令公僕不敢擔當 「想做事定必被兩邊夾擊」
鄧小平84年談兩制 「如果是對的，就變不了」
鄧小平84年談兩制 「如果是對的，就變不了」
烏蛟騰村校「保育」 佔官地偷步動工 「長春行」申建中藥園未獲批 董事旗下發展商涉白腊開發爭議
烏蛟騰村校「保育」 佔官地偷步動工 「長春行」申建中藥園未獲批 董事旗下發展商涉白腊開發爭議
長春行董事 丈夫西貢大地主 非牟利機構 與發展商同地址
長春行董事 丈夫西貢大地主 非牟利機構 與發展商同地址
公民科課本指「修例風波」涉暴力恐怖活動 一書稱「外部勢力變本加厲」 民主黨：無視事件深層原因
公民科課本指「修例風波」涉暴力恐怖活動 一書稱「外部勢力變本加厲」 民主黨：無視事件深層原因
4書全指港非殖民地 「英國僅殖民統治」
4書全指港非殖民地 「英國僅殖民統治」
16宗疑新變種單日新高 分佈多區 醫生料已滲社區憂增重症 衛署不排除整體數目續升
16宗疑新變種單日新高 分佈多區 醫生料已滲社區憂增重症 衛署不排除整體數目續升
疫苗通擴至13專科門診地區中心 可驗核酸代替拒納快測
疫苗通擴至13專科門診地區中心 可驗核酸代替拒納快測
第五波購千部高流量吸氧機 醫院培訓更多醫護使用
第五波購千部高流量吸氧機 醫院培訓更多醫護使用
撤對冲須待平台全面運作 勞處：倘受阻有後備方案
撤對冲須待平台全面運作 勞處：倘受阻有後備方案
50年前「6．18」事故逾百死 奪命山泥傾瀉14年未見 土力處稱風險非零促警覺
50年前「6．18」事故逾百死 奪命山泥傾瀉14年未見 土力處稱風險非零促警覺
故宮館財政受壓 研售展覽命名權
故宮館財政受壓 研售展覽命名權
男子攜仿製槍入法院被捕 寓所再檢12支
男子攜仿製槍入法院被捕 寓所再檢12支
中環黑幫槍案4人今提堂
中環黑幫槍案4人今提堂
大灣區GBA專題：乘理財通東風 研成跨境金融創新試點 一城一港一灣 穗打造理財資管中心
大灣區GBA專題：乘理財通東風 研成跨境金融創新試點 一城一港一灣 穗打造理財資管中心
大灣區GBA專題：駐粵辦慶回歸 山頂纜車現羊城
大灣區GBA專題：駐粵辦慶回歸 山頂纜車現羊城
初創設計電子教材 助非華裔兒童學中文
初創設計電子教材 助非華裔兒童學中文
兩創辦人經營補習社10年
兩創辦人經營補習社10年
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】由唔識廣東話 到10優狀元 45歲QC仔任美大學校長
【Emily】由唔識廣東話 到10優狀元 45歲QC仔任美大學校長
【Emily】6‧12三周年 民主派出帖紀念
【Emily】6‧12三周年 民主派出帖紀念
【Emily】工聯評今屆勞福 彈凍最低工資讚增產假
【Emily】工聯評今屆勞福 彈凍最低工資讚增產假
【Emily】百歲舊油麻地警署 8月開放4日
【Emily】百歲舊油麻地警署 8月開放4日
【Emily】霍啟剛：沒有考慮入政府
【Emily】霍啟剛：沒有考慮入政府