公民科課本指「修例風波」涉暴力恐怖活動 一書稱「外部勢力變本加厲」 民主黨：無視事件深層原因

4課本述立國安法背景：

未立23條致漏洞

教育局上周將已送審的公民科課本於「適用書目表」上架，全屬主題1（「一國兩制」下的香港）。本報比對其中3間出版社的4本書，封面均標示是「有待更正版本」，即之後會再更新。4書均有章節談及《港區國安法》制定及實施，全部均指回歸後政府一直未做《基本法》23條立法，致香港於維護國家安全出現漏洞。課文進而延伸至2019年的背景，《雅集公民與社會發展》參考官方小冊子、「全民國家安全教育日」網頁、政府新聞網，稱2019年的「修例風波」引發一連串嚴重暴力事件，破壞社會秩序，並弱化市民特別是青年的守法意識，又稱「外部勢力介入香港事務變本加厲」（見表）。

民主黨教育政策發言人朱子洛認為，將2019年社會運動輕易歸納為外部勢力干預是過於簡化，無視當時觸發事件的多個深層原因，包括當初政府無視兩次逾百萬人和平遊行的民意。他稱，如果政府不成立獨立調查委員會，為事件作出公允調查，公民科對於修例事件的評論都不能說服港人。朱又稱，特首林鄭月娥亦承認政府當時有解說不足，惹起民憤，而當時絕大部分香港市民相信亦不是希望推翻國家政權。

創知校長：教師談論須扣官方指引

創知中學校長黃晶榕稱，課本描述符合事實，指2019年由「修例風波」演變成社會暴亂，「是一場赤裸裸、裏應外合的顏色革命」，迫使中央於2020年出手為港訂立國安法，暫時填補部分國家安全漏洞。

黃晶榕認為，教師當然可以在課堂上提及「修例風波」，惟前提必須尊重事實，有關事件屬於「社會暴亂」和「顏色革命」的定性不應改變。他又稱，公民科教師必須緊扣官方公布的課程精神、課程架構和評估指引，不宜把個人主觀的政見或偏見帶進課堂，教壞學生。

談執法 一書提蘋果、初選案

上述4個課本均提及《港區國安法》的重要或作用，均稱國安法確保一國兩制實踐、已保障人權、保持香港繁榮及穩定等，未提及其他社會爭議。

國安法實施近兩年，其一課本《現代公民與社會發展》整理執法情况，表列部分因涉嫌違反國安法被捕的個案，包括《蘋果日報》及其多名高層被控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪、47名參與泛民立法會初選者被控顛覆國家政權罪。

教局：出版社有責按指引選材編書

教育局回覆本報稱，出版社有責任按課本編纂指引和《公民與社會發展科課程及評估指引（中四至中六）》，選用正確適當的資料編寫教科書，為師生提供專業和符合課程的理念和宗旨，以及學習重點的學與教資源，公民科亦不例外。