長春行董事 丈夫西貢大地主 非牟利機構 與發展商同地址

張崇霖：對項目不知情

本報未能接觸黃崇瓊，另外昨致電張崇霖，他表示對烏蛟騰的植物園項目不知情，着記者「搵其他人」，然後掛線。

17年前設植物園申請不獲批 政府稱「未能肯定加強保育」

翻查資料，政府於2004年公布新自然保育政策，推行公私營界別試驗計劃，以提高12個優先保育地點的生態價值，截至2005年5月底，政府收到6份申請，其中包括在烏蛟騰設立香港國際藥用植物園，惟申請最後不獲批。當年提出申請的機構是長春行有限公司。環保署於2008年向立法會提交的文件顯示，政府交代該項申請不獲批的其中一個原因是「未能肯定建議能如何加強保育該地點」。

烏蛟騰在12個須優先加強保育的地點中，評分排第七。漁護署稱當地有多種生境，包括風水林、淡水沼澤和溪流等，亦錄得香港特有的香港鬥魚棲息。

本報上周見「植物園」設網頁 昨不能登入

另外，本報上周發現「香港國際藥用植物園」已設立網頁，內容顯示植物園為非牟利團體，由《香港中草藥大全》作者李甯漢和劉啟文擔任顧問，在大埔烏蛟騰設立教育中心，稱致力普及民間的中草藥發展，以及全力推動自然和文化教育工作。不過該網頁昨已不能登入，上述內容亦已刪除。

西貢郊野公園邊陲地帶白腊，擁有大片季節性淡水濕地，10多年來屢遭破壞。去年6月城規會接獲申請於當地建「自然教育園」，當時環團長春社表明會反對申請。翻查資料，申請該項目的智生發展，董事為西貢地產商張崇霖及其妻子黃崇瓊。