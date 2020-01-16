烏蛟騰村校「保育」 佔官地偷步動工 「長春行」申建中藥園未獲批 董事旗下發展商涉白腊開發爭議

明報記者 馬耀森

覺群學校停辦逾30年 行山客前年見大翻新

有行山客日前在社交媒體發帖，稱兩年前到烏蛟騰已見該村荒廢多時的覺群學校校舍差不多完成翻新，上周重訪發現校舍被鐵絲網圍封，內裏豎立地政總署的警告牌，大門亦掛着北區地政處於去年9月發出有關短期租約申請的通告，懷疑有人未獲批出短期租約便已進駐動工。

本報記者上周三到上址觀察，發現校舍大致完成翻新，但未有運作，校舍內擺放桌椅及疑似百子櫃等設施。校舍外有告示稱該處會活化成「香港國際藥用植物園」，推廣藥用植物，並稱得到烏蛟騰村民支持，告示日期為2020年9月。

地署稱已採土地管制行動 村長認收通知停工

地政總署表示，北區地政處於2020年4月接獲長春行保育基金有限公司來信，表示有意復修前烏蛟騰覺群學校，同年7月接獲該公司以短期租約形式使用該校舍作農業和中藥園用途的申請，處方正按既定程序處理，處理期間處方發現有人未經批准佔用該校舍，已採取土地管制行動，包括設圍欄和政府土地告示牌。處方最近到場視察，未有發現校舍再被佔用。

規劃署稱，涉事地點位於「鄉村式發展」地帶，現址為一所空置校舍，根據紀錄，該署並未接獲任何規劃申請，而由於涉事地點位處政府土地，規劃署已將有關個案轉介地政總署跟進。

翻查資料，烏蛟騰村長李冠洪於2015年接受傳媒查詢時表示，村內學校荒廢多年，以往曾是抗日基地，故計劃改建為紀念博物館，已向政府部門反映建議，預計籌備需時2至3年。他當時表示，以往每年農曆八月十六，該村均有「揭碑儀式」，悼念當年抗戰同日犧牲的烈士，紀念碑納入國家級抗戰遺址名錄。

村長7年前稱擬建抗日紀念館

身兼沙頭角鄉事委員會主席的李冠洪上周接受本報查詢時，被問到村校用途是否有變，他說村民原計劃改建校舍為紀念博物館，後來「長春行保育基金」接觸村民，指多年前已邀請本地及內地著名植物學家在烏蛟騰設立國際藥用植物園，亦曾向政府申請但不獲批，故希望將校舍改建為藥用植物園，日後免費開放予市民參觀，又稱園內會展出本港中草藥，並在園內復耕。

李冠洪指長春行保育基金並非商業機構，又認為其建議可取，故同意將學校活化成為中藥植物園。被問到學校為何被圍封及豎立了地政總署的警告牌，李冠洪承認改建工程期間收到地政總署通知，稱若要做活化工程必須申請，故暫時停工，「要跟法例去做」。李說，只要獲批就會復工以投入服務。