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中央泛民關係變質 「始於2010年五區總辭」

【明報專訊】回歸25年，中央、特區政府與民主派的關係走近破裂的邊緣，張炳良分析，關係變質始於2010年，當時部分泛民發起「五區總辭」及「變相公投」，北京視為「破壞憲制」、「故意搞事」；真正的形勢大變，始終是2019年反修例風波，「最可惜泛民沒有堅持做『和理非』，而擁抱了勇武」。他回顧中央與泛民的關係變化充滿「陰差陽錯」，雖然目前政治氣氛扭轉，但在全球地緣政治下，他相信中央仍視香港存在政治風險，現階段不會放鬆對港政策。

張炳良在訪問多番強調，2019年是改變香港的關鍵時間點。他將時間線往回推，稱1997至2019年間，中央在政治上對香港縱有擔心，但未到「臨界點」，泛民與中央既有角力，亦有溝通；2010年的政改討論，中央與泛民開始變質，一方面民主黨提出立法會選舉設超級區議會議席獲接納，另方面有泛民發起「五區總辭」，成為變相公投。他認為北京當時仍判斷民主派的主流是「和理非」，並非全不可信。

2019年大變 「可惜泛民沒堅持和理非擁抱勇武」

不過，張炳良說，中央經過2012年反國教運動、2014年佔領運動，逐步加深了對香港的憂慮，佔領運動更令中央有感本港出現分離主義的苗頭。他認為當時中央未完全否定泛民，因林鄭月娥2017年上任特首後，向泛民採取一連串改善關係的行動，若中央不想與泛民改善關係，林太不會有相關舉動，「泛民扮演忠誠反對派，北京是可以接受的」。

真正的形勢大變，張炳良認為是2019年反修例風波，北京視之為「分離主義」、「顏色革命」，「最可惜泛民沒有堅持做『和理非』，而擁抱了勇武」，又說中央難以接受反對派到外國要求制裁自己國家。他形容過去10多年有過太多「陰差陽錯」，導致中央與泛民的關係有變。

張炳良說，香港的定位就是「中國的香港」，不可變成外國控制的香港，至於長遠泛民在香港有否角色，他認為應交由泛民自己思考，「我觀察到部分泛民希望繼續發揮角色」。

（回歸25年 危與機）

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