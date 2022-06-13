前瞻港人治港路向 關鍵重建互信 張炳良：失京信任 港須自證能力

對於「一國兩制」的未來，作為出身學術界的前高官，香港教育大學公共行政學研究講座教授、運輸及房屋局前局長張炳良接受本報專訪稱，相信一國兩制「不存在只餘下25年」，而是會繼續走下去，更大問題是高度自治、港人治港的走向，「點為之『高』？究竟有多大的自治空間？港人治港具體又如何運作？」他認為，2019年的反修例風波令中央對特區失去「信心」和「信任」。張炳良點出了核心課題，一國兩制要繼續走下去，取決於能否重建互信，特區亦要證明自己有能力管好自己。明報記者 馮樂琳

中央官員近年不時提及對港的「全面管治權」，有人憂慮與一國兩制原則相違背，「港人治港」、高度自治不再存在。張炳良認為，全面管治權與一國兩制並不存在矛盾，他解釋，中央立場一向是對港「恢復行使主權」，而主權、治權不分割，「整個憲政邏輯是中央透過《基本法》授權給特區」。他認為，既然國家主權體現於中央的權力，中央不會放手不理特區，特區做得好時，中央毋須微管理，「做得不好、『出事』便要介入，本來是宏觀監視，變了在細節上參與」。

張稱，基本法列明特首要向中央和特區負責，前者會透過述職，「如管得好，（述職）是交代、報告；若管得不好，（中央）便時時要問你（香港）做成點？」他認為，這正是近年中聯辦、港澳辦對港「監督角色」日漸加重的原因，「主要源自中央不信任香港」。

信兩制「不止剩25年」 問題在自治高度

追溯源頭，一國兩制始於1980年代初，同時提出「50年不變」，並寫進了基本法。張炳良相信，一國兩制「不存在只餘下25年」，而是會繼續走下去，「但這牽涉到將來的一國兩制，與以往的是否完全一樣」。他說，一國兩制是一個概念、方向，最終如何演繹是看每一代人，「內地官員都（經歷）很多代了」。至於一國兩制有否「走樣」，他說，設定一國兩制是基於當年的條件、對將來的設想，來到今天，現實跟未來的設想已不同，因此一國兩制並非一成不變，亦要有不斷更新的過程。

他認為，更大問題是高度自治的「高度」，「點為之『高』？究竟有多大的自治空間？港人治港具體又如何運作？」張炳良說，歸根究柢是中央對香港的信任問題，「若中央對特區不信任，就會很猶豫，首先不會再隨便授權（給特區），可能授權後收緊，亦可能更密切監察特區如何用權，這是香港過去數年碰到的問題，『高度』的確存在問題」。

反修例風波 「你搞唔掂，憑什麼港人治港」

張炳良指出，中央在1980年代提出港人治港概念時，香港在各方面表現優秀，因此中央沒有懷疑過香港管治會出問題，亦不擔心港人沒有能力治港，可是回歸後情况有變。他稱，香港回歸後經歷多場風波、危機，令中央開始質疑特區的能力。時至近年發生的不同社會事件，中央甚至懷疑香港對國家的忠誠，因此提出「愛國者治港」以保政治忠誠，「現在經常提到的『忠誠』、『擔當』，擔當就是表現，有沒有能力解決問題，不要拖拖拉拉」。

張炳良以2019年的反修例風波為例，稱中央認為特區政府班子、公務員、建制派都沒有好好發揮作用，導致局面失控，最後需中央出手，「北京的理解是，你搞唔掂，單單（事件）要中央出手，憑什麼港人治港？」他形容，2019年是「game changer」，中央重新看待香港，亦對香港「相當不信任」，中央在各方面想得到「確保」，所以要事事安排好，「一國兩制繼續走下去，高度自治、港人治港具體如何，需視乎互信，以及北京對香港有沒有信心和信任，香港再重新出發，走民主化的路，需要證明自己是有能力管好自己」。

能否重建信心？

「制度不保證能力 忠誠不等於能幹」

未來25年是否足夠建立中央對香港的信心和信任？張炳良認為目前難以判斷。他稱，中央可透過制度保證政治上的安全，排除其擔心的敵對勢力，「但制度不保證能力，忠誠不等於能幹」。他認為，香港不會再有政治上的亂，但能否如中央和特區政府所願達到「由治及興」，仍是「一個大問號」，「不是不出事便管得好，（中央若）不放心一定好似教車師傅一樣指導你（香港）如何治理」。

中央「指導」愈來愈多，會否引伸出香港「大陸化」的問題？張炳良認為，若中央認為需要指導，無可避免以其熟悉的方法介入，導致制度上、工作方式會不同，「講到底，香港做得好好的，中央為什麼介入？」他又說，作為下級事事要上面指示，可做決定的事不決定，「用內地角度就是『無擔當』，除沒有能力外，多個問題是你不想負責，所以下下請示，中央是不歡迎的」。

張炳良認為，一國兩制將來要達到「行穩致遠」，不能令北京對香港失去信心、信任，要自己拿出港人治港的精神，不要每事靠中央，「有些問題自行承擔陣痛」，舉例曾有人提出向內地借島建屋，他認為香港應自己面對問題，做艱難的決定，「而不是你（中央）給東西（香港）解決問題」。他又說，香港是對外城市、國際樞紐，在國際舞台本來有自己的角色，但很多時候心態內向，他認為香港應四出參與更多國際活動。

（明日預告：馬道立談法治將來）

（回歸25年 危與機）

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