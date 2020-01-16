網戀被騙投資 主婦失280萬

警方新界南總區公眾活動調查隊主管督察陳凱表示，事主為48歲家庭主婦，她於今年4月從社交平台認識騙徒，並發展成網戀關係。騙徒其後誘騙受害人存款至假投資網站投資，當事主要求提款，對方則佯稱其投資金額未達標。其間，行騙集團得悉事主與家人的內地聯名戶口中有大量資金，遂派出騙徒陪同受害人到荃灣及元朗3間店舖套現，事主當時使用該內地聯名戶口的銀聯扣帳卡簽帳，獲得資金，並再存款至假投資網站，而店方亦從中收取服務費。

至5月28日，受害人再要求提款，惟已無法聯絡騙徒，始發現受騙並報案，共損失約280萬元。陳凱說，該投資網站目前已失效，不便透露網頁聲稱的回報。據了解，事主與騙徒在facebook認識，兩人發展網戀其間從未見面。

拘7人 分別「談戀愛」陪取錢

警方上周三至周五（8至10日）採取行動，以涉嫌串謀詐騙拘捕5男2女，年齡介乎26至53歲，其中兩名男子已被落案起訴及提堂。被捕者中，有人負責與受害者發展網戀，亦有人現身帶受害者套現，7人關係為警方調查方向之一。警方正追查在逃人物及資金流向，不排除背後涉洗黑錢，或有更多人被捕。行動中檢獲14部手機、2部電腦、2部信用卡刷卡機、8張銀行卡及6張信用卡。

警方提醒市民應提防回報率高得不切實際的投資計劃，切勿使用來歷不明的應用程式或網站，以免受騙。警方警告，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監14年。