跳街舞「識發光」 智障生變開心果 膺傑出關愛生 想跟Anson Lo學舞

明報記者 孫澤芳

舞台下的吳羽軒略帶青澀，台上跳舞時卻流露堅定銳利的眼神，他輕聲向記者說，閒時會在網上搜尋Anson Lo的跳舞影片學習，但偶像歌曲Megahit的舞步有「少少難」。

跟偶像片段學習 「Megahit有點難」

羽軒讀小四時參加學校興趣班，第一次接觸街舞，最喜歡街舞動作強勁，可發泄負能量。現時他每周跳3日舞、每次兩小時，回家還再跳，充滿舞蹈細胞的他，一聽到音樂便會不自覺跟着節奏舞動身體。

香港西區扶輪社匡智晨輝學校教師施錦賢認識羽軒5年，小六起至今擔任其班主任，他形容羽軒跳舞後脫胎換骨，「以前他連望人都不敢望，講嘢好細聲……現在他一跳舞，嘩，識發光」。施錦賢最欣慰的，是羽軒的開朗成長亦感染身邊同學。學校容許小息時同學點唱歌曲放鬆一下，羽軒會邀請同學一起「比舞」，最近還開始學習如偶像Anson Lo般唱rap（饒舌），帶領同學又唱又跳，成為班上的開心果。

另一得獎者擅長家務 盼清潔郊外

羽軒鍾情的街舞常涉及倒立、側手翻等高難度動作，他說拉筋時也會喊痛，但亦希望「社會上面嘅人可以睇到我嘅舞蹈，見識吓殘疾人士嘅才能」。

「十大傑出關愛學生選舉」由香港特區中央獅子會舉辦，旨在表揚傷健及智障學生的積極成長，今年有30人得獎，除了羽軒獲選為輕度及中度智障學童組別的十大傑出學生， 同樣讀中四及有輕度智障的張政堯亦獲金獎。熱愛大自然的張自言最擅長做家務，相信職業無分貴賤，盼未來可結合興趣及專長，到郊外做清潔工，用專長服務社區。