跳街舞「識發光」 智障生變開心果 膺傑出關愛生 想跟Anson Lo學舞

【明報專訊】一陣輕快的音樂在舞台上響起，16歲讀中四的吳羽軒輕閉着眼，緩緩舉起左手，手掌放在胸前，右手微微曲起放在背後，直至音樂迎來強勁的節拍，他猛地睜開眼，隨即跟上拍子舞動身體，先來一個側手翻，再來單手撐地，臨近結尾再配上moonwalk（月球漫步），即使隔着口罩，愉悅之情亦表露無遺。有輕度智障的羽軒昨日在第三屆「十大傑出關愛學生選舉」中，獲頒本年度「十大傑出學生」，學街舞7年令昔日不敢與人對視的他，蛻變成可在台上自信跳舞。羽軒未來盼望可跟隨本地男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）學跳舞，跟偶像一樣成為懂得享受舞台的舞者。
明報記者 孫澤芳
舞台下的吳羽軒略帶青澀，台上跳舞時卻流露堅定銳利的眼神，他輕聲向記者說，閒時會在網上搜尋Anson Lo的跳舞影片學習，但偶像歌曲Megahit的舞步有「少少難」。
跟偶像片段學習 「Megahit有點難」
羽軒讀小四時參加學校興趣班，第一次接觸街舞，最喜歡街舞動作強勁，可發泄負能量。現時他每周跳3日舞、每次兩小時，回家還再跳，充滿舞蹈細胞的他，一聽到音樂便會不自覺跟着節奏舞動身體。
香港西區扶輪社匡智晨輝學校教師施錦賢認識羽軒5年，小六起至今擔任其班主任，他形容羽軒跳舞後脫胎換骨，「以前他連望人都不敢望，講嘢好細聲……現在他一跳舞，嘩，識發光」。施錦賢最欣慰的，是羽軒的開朗成長亦感染身邊同學。學校容許小息時同學點唱歌曲放鬆一下，羽軒會邀請同學一起「比舞」，最近還開始學習如偶像Anson Lo般唱rap（饒舌），帶領同學又唱又跳，成為班上的開心果。
另一得獎者擅長家務 盼清潔郊外
羽軒鍾情的街舞常涉及倒立、側手翻等高難度動作，他說拉筋時也會喊痛，但亦希望「社會上面嘅人可以睇到我嘅舞蹈，見識吓殘疾人士嘅才能」。
「十大傑出關愛學生選舉」由香港特區中央獅子會舉辦，旨在表揚傷健及智障學生的積極成長，今年有30人得獎，除了羽軒獲選為輕度及中度智障學童組別的十大傑出學生， 同樣讀中四及有輕度智障的張政堯亦獲金獎。熱愛大自然的張自言最擅長做家務，相信職業無分貴賤，盼未來可結合興趣及專長，到郊外做清潔工，用專長服務社區。
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