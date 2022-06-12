何秀蘭出獄 勉港人放鬆保身心健康

多名親友昨早到羅湖懲教所迎接何秀蘭，包括民主黨前主席劉慧卿、社民連前主席吳文遠等。何秀蘭去年9月因組織及煽惑他人參與遊行、參與六四集會等4宗案件，被判同期執行14個月。何稱她當時已就另一案件服刑4個月，扣減刑期後實際共在囚420日。

獄中進修心理學 稱例子多

何秀蘭憶述在獄中進修多個心理學課程，稱監獄是學習心理學的好地方，大多數違法的人自控力較差，故有大量樣辦，期望在限制下協助囚友改善進修渠道，認為對他們的新生活很重要，但笑言「沒計劃和組織，幫得一個得一個」。

劉慧卿昨在facebook上載與何秀蘭合照，她向本報稱何仍很精神，憶述何早在1991年義務協助自己選立法局議員，祝福她日後順利安全。何上月服刑期間，因612基金案以涉嫌違《港區國安法》被捕，其後被指沒在指定時間遵循《社團條例》申請註冊或豁免註冊社團，案件9月審訊。

另外，2019年10月1日中學生曾志健於荃灣遭警員射實彈槍傷，當日衝向他欲「救人」被控一項非法集結交替控罪的邱宏達，昨完成服刑一年。接他出獄的前區議員李傲然形容他消瘦不少，並把約300頁的信交給邱，盼能傳遞其他人的關心。