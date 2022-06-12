5人「升仙」 張舉能籲為法治挺身發言 鄭若驊盼資深大狀斥國際不實指控

獲委任的5人包括專長刑事審訊及上訴的李頌然（43歲）、主打民事法的唐思佩（46歲）及馬嘉駿（45歲）、專長家事法的溫狄芹（Mairéad Mary Rattigan，56歲）、專長處理商業和公司訴訟的英格蘭及威爾斯御用大律師鍾偉滔（Victor Howard Joffe，70歲）。

張舉能昨致辭時先祝賀5人，他提到資深大律師在維護香港法治和司法獨立方面扮演「重要角色」，加入此行列意味處於獨特地位，應率領和支持大律師在關乎法治、司法獨立和其他影響香港法律制度的事上挺身發言，亦要為業界後進樹立榜樣。

馬嘉駿：盼予時間業界理解國安法

鄭若驊致辭稱，委任儀式標誌着法律界及司法機構對5人的認可，同時寄予厚望。對於本港法律及司法制度在本地和國際間充斥誤導資訊，她期望資深大律師能大膽駁斥這些不實指控，向全世界解釋本港法治的實際運作。

李頌然：香港系統已做得好好

5名資深大律師在法院外亦被問及《港區國安法》對本港法治影響，主要處理司法覆核案的馬嘉駿認為，司法環境無明顯轉變，他與大律師公會執委均「着力睇住情况」，強調適當時候「必定會為法治發聲」，國安法下《基本法》賦予市民的權利應受保護，盼公眾給予時間，讓法律界理解國安法，強調盡力維護本港法治。

唐思佩：不應不同意結果批法治

李頌然則稱，國安法實施對本港法治完全無影響，讚揚本港法律制度穩健。對於國際對本港意見，李頌然稱「做得好大家會感受到」，相對全世界「香港嘅系統已經做得好好」。

唐思佩亦相信本港仍司法獨立，如公眾對法庭判決有不解之處，可在網上審閱公開判辭，資深大律師有責任解釋法律機制，但強調法庭一向按照法律理據判決，公眾不應因不同意結果而批評本港法治有變。

另外，鄭若驊指出，今年被委任為資深大律師的人數是2015年來最多，令總數增至104人。她憶起自己是第五名獲委的女資深大律師，提到女資深大律師有12人，佔總數約11.5%，比例較小，但有趣的是其中6人均於過去5年被委任。溫狄芹在儀式結束後對於鄭若驊提及女資深大律師比例感高興，希望比例會繼續增加。