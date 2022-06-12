移民展登記入場升三成 六成人盼兩年內走

英加澳熱門 主辦：優惠政策增意欲

主辦單位今年4至6月做網上問卷調查，收到3.5萬份登記入場者回覆。受訪者有興趣移居國家首三位，均推出優惠港人移民政策，分別是英國（31%）、加拿大（22%）、澳洲（21%）。23%人月入少於兩萬元，有三成人月入多於15萬元。

謝沛豪說，本港社會氣氛和政治因素或影響港人移民，但多國提供優惠移民政策，亦增加港人離港意欲，「以前做同一件事（移民）可能要上千萬（元）」。他建議選擇落腳點前，宜了解當地發展的「飽和現象」，他以英國為例，指倫敦、曼城等城市，學位及租屋也要競爭。

入場者簡太與丈夫育有一子，她說未有明確移民計劃，但認為本港教育制度和課程近年有不少轉變，擔心學生要「指馬為鹿」，「現時教育改變是配合政府改變，怕（兒子）發展的空間和視野可能狹窄咗」。她說，倘敲定移民計劃，到時未必可做「全職媽媽」，要重投職場與丈夫做雙職父母，故認為兒子再長大些才適合移民。

入場者：港教育改變 憂子視野窄

剛考完中學文憑試（DSE）的中六生A（化名）昨與父母參觀展覽，她預計如不獲本地大學取錄，便到海外升學，「較心儀外國升學，香港教育太填鴨式」。她持有英國國民（海外）護照（BNO），希望赴英讀書並鋪路移民。

A的父親一直在香港從事工程行業，他稱如落實移民，將與女兒「前後腳」赴英，他會留港一段時間學英文。

加拿大去年推救生艇計劃，提供移加諮詢服務的信德顧問集團負責人黃思偉說，昨日展覽首6小時已接獲逾50個家庭查詢，部分人關心當地升學安排。他提醒，加拿大部分學校設「本地人優先」安排，如本港中學生考完DSE才啟程赴加或「太趕」，建議家長盡早安排。