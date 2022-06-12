戰前唐樓剩1% 團體倡擬定長遠活化

1940年有2萬幢唐樓

考城學社創辦人兼董事何尚衡說，港府1940年的數字顯示，當時全港共有約2萬幢唐樓，考城學社早前的普查發現港島及九龍只有160多幢戰前唐樓，僅是1940年時不足1%。他說本港現存絕大部分戰前唐樓均為私人持有，若列為法定古蹟，或獲評為一級歷史建築、日後有機會「升格」成為法定古蹟而獲保留；惟若只獲評為二級或三級，仍有可能被拆卸。

評二三級歷史建築仍可拆

近年戰前唐樓數目不斷減少，何尚衡早前到太子觀察，發現基隆街5號及7號戰前唐樓已被圍封，未能確定會否清拆；獲評為二級歷史建築的鴨寮街96號正做拆卸工程；另區內亦有其他未獲評級的戰前唐樓準備招標拍賣。他說，若不及早擬定長遠活化計劃，戰前唐樓只會不斷減少，最終在港消失。

考城學社為了核實唐樓屬於戰前建成，花了大量工夫。由於政府的戰前樓宇詳細紀錄大部分已散失，為核實工作增添困難，惟日佔時期日軍為稅收而曾做全港房屋普查，可以找到當時已建成樓宇的資料，例如所屬地段、樓宇層數及圖則等，可以對比現存樓宇是否同一幢，從而評估是否戰前建成。

（城市保育）