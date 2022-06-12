九龍城重建研保育 有戰前樓疑漏網 團體促評級活化 市建局：收購後勘查

明報記者 馬耀森

原納範圍內3幢 未提保留否

根據「衙前圍道／賈炳達道」發展計劃，重建地盤範圍內有3幢戰前唐樓，包括衙前圍道68號、衙前塱道36及38號、衙前塱道44及46號；市建局表示重建後會保留小區街舖林立的街道氛圍，保育歷史文化特色。市建局無提及上述唐樓最終會否保留。

團體追查 疑拆剩半幢

考城學社創辦人兼董事何尚衡翻查在日本佔領香港時期為全港樓宇所做的紀錄，發現衙前塱道50號平面圖的間隔，例如樓梯位置，與現存樓宇相若，認為應是戰前建成的唐樓，應與另外3幢戰前唐樓一併評級並保留。他說衙前塱道50號本身一梯兩伙，惟現存只有50號，估計與其相連的52號已拆卸，整幢唐樓只剩一半。他說該唐樓外牆及地下門框均有幾何圖案裝飾，地下通往一樓的樓梯和扶手都是水磨石，與同一街道另外兩幢戰前唐樓設計明顯有別。他說昔日法例限制較小，造就每幢舊唐樓都有其「個性」，亦是戰前唐樓值得保留的原因之一。

本報記者早前隨何尚衡到九龍城觀察重建範圍內的戰前唐樓，他說衙前圍道68號唐樓木樓梯及地磚保存完好，外牆有方形圖案裝飾，反映戰前唐樓設計普遍較戰後唐樓講究；至於衙前塱道36及38號、44及46號兩幢中間雖然被另一幢唐樓分隔，但該兩幢唐樓的二樓外牆均有突出的方形裝飾，估計該街道唐樓當年建成的時間接近，但業主未必相同，有可能出自同一建築師手筆，尚待查證。

憂只留幾幢 變「博物館式保育」

何認為，若重建項目內發現更多戰前唐樓，應全數保留，擔心市建局表示保育幾幢戰前唐樓是為了「交功課」，亦未能確保不拆卸。他說戰前唐樓與其他歷史建築不同之處，是唐樓自建成以來用途一直在變，與社區互動，將來重建後如只有幾幢獲保留，「會變了博物館式保育，只是將建築物的功能『凍結』了」，並非理想的保育方式。他說重建項目內除舊樓外，亦有不少樓齡只有20多年的樓宇，質疑是否有迫切需要拆卸作大規模重建，擔憂未來建成的都是倒模出來的樓宇和商場。

局方：保留特色融入步道商舖

市建局回覆稱，在發展計劃啟動前已聘請保育建築師檢視區內所有唐樓作初步評估，當中未發現獲評級的歷史建築，但局方亦主動提出保育主地盤內5個街號的戰前唐樓，在重建項目獲規劃批准及完成收購後，會為這些建築物詳細勘查及作建築評估，並在深化項目設計時研究如何修復和活化，以保留其歷史特色及保育建築物的特色為元素，融入周邊行人步道及商舖，以彰顯歷史及昔日街道氛圍。

古蹟辦：一直檢視具潛在價值建築

古蹟辦回覆稱，一直有檢視位於「衙前圍道／賈炳達道」重建範圍內具潛在文物價值的建築物，以考慮是否適合納入「須進行評級的新項目」名單，當中包括衙前圍道及衙前塱道的建築。經檢視後，古蹟辦已將該項目重建範圍內的李基紀念醫局納入「須進行評級的新項目」，古諮會早前亦已開會，通過李基紀念醫局擬議不作評級的建議，稍後諮詢公眾一個月。

（城市保育）