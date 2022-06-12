不回應是否「入局」 張國鈞：缺席財會表決因有工作

張國鈞和同為立法會議員的黨友梁熙的港島東辦事處昨早（11日）開幕。張國鈞稱，「今天為止仍然是立法會議員」，將與團隊做好地區服務，「一日是立法會議員都是我們的責任，亦是民建聯對港島東區居民的承諾」，又解釋前日另有工作故未能投票，呼籲外界不要多想。

被問及一旦張國鈞加入「熱廚房」，應否承傳黨友的地區工作，梁熙笑言「唔知佢入唔入『熱廚房』，如果佢入到去嘅時候再答你（傳媒）」。同場出席的民建聯主席李慧琼表示，民建聯樂意推薦人才，惟細節不便具體透露。

回應留任 鄭若驊：不可確認不能否認

鄭若驊昨出席年度資深大律師委任典禮後，在場傳媒大叫問到會否留任，她未有回應，登車離開。now節目《大鳴大放》昨播出鄭的訪問，被問到是否最後一次以律政司長身分接受訪問，「我不可以確認，亦不能否認，只好說不置可否」，又相信適當時候便會有答案。她說不敢評論個人過去5年表現，但認為她和同事都很盡心做好工作。