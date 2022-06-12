不回應是否「入局」 張國鈞：缺席財會表決因有工作

【明報專訊】立法會財務委員會前日（10日）通過政府架構重組撥款，盛傳可能加入新政府問責班子的民建聯立法會議員張國鈞在表決時未有在席。被問到未有投票是否避嫌，下月「升官入局」，張國鈞多謝大家關心，惟暫時沒有回應。至於律政司長鄭若驊接受電視台節目訪問時，被問到是否最後一次以律政司長身分受訪，則以「不置可否」回應留任問題。
張國鈞和同為立法會議員的黨友梁熙的港島東辦事處昨早（11日）開幕。張國鈞稱，「今天為止仍然是立法會議員」，將與團隊做好地區服務，「一日是立法會議員都是我們的責任，亦是民建聯對港島東區居民的承諾」，又解釋前日另有工作故未能投票，呼籲外界不要多想。
被問及一旦張國鈞加入「熱廚房」，應否承傳黨友的地區工作，梁熙笑言「唔知佢入唔入『熱廚房』，如果佢入到去嘅時候再答你（傳媒）」。同場出席的民建聯主席李慧琼表示，民建聯樂意推薦人才，惟細節不便具體透露。
回應留任 鄭若驊：不可確認不能否認
鄭若驊昨出席年度資深大律師委任典禮後，在場傳媒大叫問到會否留任，她未有回應，登車離開。now節目《大鳴大放》昨播出鄭的訪問，被問到是否最後一次以律政司長身分接受訪問，「我不可以確認，亦不能否認，只好說不置可否」，又相信適當時候便會有答案。她說不敢評論個人過去5年表現，但認為她和同事都很盡心做好工作。