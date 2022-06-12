指提早編配公屋「造數」 張炳良：上樓慢難扭轉

候任辦：多個選擇 公屋聯會：助規劃生活

候任特首李家超在政綱提出「公屋提前上樓計劃」，讓輪候者可選擇提早入住未有全面社區設施的公屋，公屋聯會日前亦提出「公屋樓花」加快編配。候任辦回覆本報稱，公屋提前上樓計劃是讓輪候者多一個選擇。公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉說，公屋樓花建議確實會間接產生縮短平均輪候時間的效果，但聯會建議的目標是協助輪候公屋者提前規劃生活，「造數」非考慮範圍。

張炳良昨在商台《政經星期六》說，3年上樓目標在前特首董建華任內提出，在金融風暴下提早達標，而他在2012年上任運房局長時，公屋輪候時間仍不足3年，至他離任已超過4年，一旦上樓緩慢便不易扭轉，提早編配或公屋樓花「全部是『造數』，實質問題仍未解決」。他認為短期內應盡量簡化開發土地程序和流程，但不可忽略遠期土地開發。

「以結果為目標」老生常談 訂指標未解問題

張又說，「以結果為目標」是老生常談，所有公共行政都有類似方向，但全世界都面對效率、不達標問題，原因是問題太複雜，包括房屋問題。他說近期留意到社會及立法會過分簡化問題，「（以為）訂個指標就可解決，訂指標不是解決問題」，他又認為必須控制樓價，以免樓市上升後難以回落。

對於有人認為「50年不變」的承諾已進入倒數，張不認同，希望年輕人在未來每個5年、10年，可感受到香港是前進中。他又說，香港已失去討論政制的時機，難以如回歸初期般討論，但「不等於天要冧下來」，香港仍有很多地方可努力，令一國兩制產生活力。

問到政府應做什麼解決人心回歸問題，張說現時市民與政府互信不足，無論成因如何，政府應先給市民看到「我信任你」。他認為回歸後港人不太關心國家，只顧香港在一國兩制下的處境，而有些已習慣的態度未有改變，舉例有人會說「幾時去國內」，但「香港就在國家內」，很多心態要慢慢矯正。