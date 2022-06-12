逾5萬人第三針轉科興 醫生稱趨增 有憂副作用 有為符疫苗通

林永和：診所每周10多人轉科興

本報分析政府新冠疫苗專題網站數據，截至6月7日，全港共有約238萬人接種至少3劑疫苗且首兩針打復必泰，其中5.2萬人第三針改打科興，佔2.19%。有替市民接種科興的林永和說，第五波前幾乎無人第三針轉打科興，惟近日愈來愈多人要求溝針；部分人向他反映憂慮復必泰副作用強烈，亦有不少人稱第五波染疫但無呈報，為符疫苗通要求轉打副作用較溫和的科興。林說，最近平均每周有10多人到其診所改打科興，佔一至兩成，而他會主動向對方了解溝針原因，並解說續打復必泰的好處，若對方堅持才接種。

何栢良籲接種時間不理染疫

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，市民誤以為第三針副作用較第二針更嚴重，惟事實正好相反，有研究顯示第二及第三針間距較首兩針長，副作用亦會較弱，建議政府加強這方面解說。他亦提到，本港現當感染一次為打一針，易令市民感到接種安排混亂，認為可參照美國做法，接種時間表不受天然感染影響，又呼籲曾染疫市民第三針亦應打復必泰，因保護力較科興好。

年紀愈大愈少人轉復必泰

按年齡層劃分，19歲或以下兒童及青少年的第三針改打科興比例最高，達5.6%。港大兒童及青少年科學系名譽臨牀副教授關日華引述部分家長意見稱，因憂慮心肌炎副作用而讓子女改打科興。關重申兩種疫苗均有效減重症和死亡風險，只要能令家長放心，接種哪款亦無不妥。

轉打復必泰方面，政府數據顯示全港有約35.4萬人接種兩針科興後第三針改打復必泰，佔首兩針打科興者約兩成，3針均接種科興則有123.3萬人。按年齡層分析，年紀愈大便愈少人轉打復必泰，60至69歲溝針打復必泰者佔20.3%，70至79歲有15.69%，80歲或以上僅10.78%。

衛生防護中心轄下的聯合科學委員會多次「強烈建議」市民第三針打復必泰，惟政府重申應尊重個人意願。何栢良質疑，政府沒充分宣傳委員會建議，強調打針應尊重市民知情同意權（informed consent），反問「你都無inform（知會）佢，咁點揀啫？」

上門只打科興 局方：技術問題

為方便長者及行動不便者打針，政府4月底起推「疫苗到戶接種服務」，為相關市民上門接種科興。何栢良重申，政府應盡快提供上門打復必泰，質疑其他國家都能做到，不理解技術上有何困難。

對於上述數據分析及專家建議，衛生署回覆稱，轄下聯合科學委員會不時會聯同專家顧問團舉行會議討論疫苗，相關暫擬共識建議上載於衛生防護中心網頁，亦會就會議及共識建議發新聞稿。

負責疫苗接種的公務員事務局表示，截至周四約有27,750人登記「疫苗到戶接種服務」，截至周五已替約18,789人上門打針。當局重申，由於復必泰涉稀釋程序和運送等技術問題，暫只提供科興上門接種。

明報記者 張逸羲

（新冠疫情）