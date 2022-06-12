稱BA.2.12.1爆發不算快 學者更憂美新興BA.4及BA.5滲港

BA.2.12.1料美抵港夫婦傳入

本港已錄得約300宗BA.2.12.1個案，本地感染的確認及懷疑BA.2.12.1約100宗，包括多宗源頭不明。最先將該亞系帶入社區的是一對美國抵港、曾在中環九如坊蘭桂坊酒店檢疫的夫婦，檢疫期間他們疑和一對尼泊爾抵港父子在酒店交叉感染，前者完成檢疫後進入社區，才發現帶BA.2.12.1。蕭傑恒的團隊近日曾為機場檢測陽性的樣本和入院病人樣本做基因分析，他說BA.2.12.1的本地個案較似美國病毒株，估計美國抵港夫婦傳染給尼泊爾父子，並將病毒帶入社區。

蕭傑恒說，本港自5月20日發現首宗進入社區的BA.2.12.1個案，現時該亞系佔所有本地個案約1%至2%，本地個案仍以BA.2.2為主流。蕭說，BA.2.12.1在本地上升速度與BA.1相若，即北角空姐及其在維園跳舞的媽媽引發的傳播，但不如BA.2.2上升速度快，因今年1月BA.2.2只進入社區約10日就在葵涌邨引起大爆發，除非出現帶BA.2.12.1的超級傳播者，否則疫情即使反彈，相信仍以BA.2.2為主。

兩新變種逃逸力強易再染 重症率未升

蕭傑恒更擔心BA.4和BA.5，該亞系近期在美國增長速度很快，料快取代BA.2.12.1成當地最主流病毒，而BA.4和BA.5對打疫苗產生抗體的免疫逃逸能力較BA.2更高，二次感染可能更高。他又說，本港檢疫酒店多次出現交叉感染、再將病毒傳出社區，例如年初巴裔婦在酒店染BA.2.2再傳出社區，以及去年印裔商人將Beta變種帶入社區等，且近期入境措施放寬，暑假會有大批留學生返港，要有心理準備或有BA.4或BA.5流入社區，甚至可能成為本地主流。不過他認為現時本港疫苗接種率和曾感染率高，海外其他地方未發現BA.4和BA.5重症率特別高，除非出現全新變種，否則未必需收緊防疫措施。

明報記者 畢嘉敏

（新冠疫情）