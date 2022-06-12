許樹昌倡准「特別群組」閉環赴內地公幹

倘先與海外通關 籲改家居檢疫

許樹昌昨在商台《政經星期六》表示，本港疫苗接種率高，社區有保護屏障，重症個案少，有條件和海外通關。他說，下屆政府要和內地商討能否通關，若與內地通關不可行，要考慮是否先放寬與海外通關，如縮短入境檢疫期，甚至改為家居檢疫等；若和內地通關仍屬首要，對外地返港者把關不能太鬆。

許樹昌又說，去年9月到深圳討論通關時，內地要求通關不能為內地帶來額外風險，且內地對本港酒店檢疫安排、出院準則等都有憂慮，但現時內地不少省市都處理過Omicron疫情，不知看法會否有改變，新一屆政府要再和內地商討。他說，內地堅持動態清零，因高危群組接種率未夠高，現時當地努力推動第三針，亦嘗試溝針，而長期維持清零策略要付很大經濟代價，若接種率夠高、社區安全，相信內地也會調整策略。

許樹昌在節目後又表示，若內地堅持動態清零，政府可考慮安排特定群組接受閉環式管理，讓他們回內地處理公務等。

另外，衛生署昨表示，新一批德國廠房封裝的約180萬劑復必泰疫苗昨已抵港，工作人員隨即按既定程序檢查和核對疫苗，並會把疫苗存放在超低溫冷藏櫃。

（新冠疫情）