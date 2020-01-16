增851宗多兩酒吧爆疫 累計6間 許樹昌稱預期內 死亡少毋須擔憂

衛生防護中心昨公布，中環雲咸街雲明行2樓的Racks city有9女9男染疫，年齡21至35歲，均於6月4日晚上9時至翌日凌晨2時到訪，個案最早6月6日發病，部分患者無病徵。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，涉事酒吧「好似有啲飲酒、打枱波，或者有啲人跳舞嘅地方」。Racks city爆疫同日，有12男1女於晚上11時至翌日凌晨2時到上環蘇杭街62號的FLM，張補充，群組中有一名患者到訪FLM約一周前曾光顧爆疫酒吧LINQ。

兩酒吧31人中招 同6‧4光顧

至於蘭桂坊Shuffle再有5人染疫，群組至今有112名顧客及6名員工陽性，張竹君稱，酒吧顧客通常無戴口罩、與陌生人聊天等均令處所易有傳播，提醒處所負責人按最新指示營運，如做好空氣流通，盼可改善通風情况並減低傳播。

昨復業Racks city：政府稱毋須停

食環署：1月巡查未發現違規

Racks city負責人向本報稱，店內設桌球枱和飛鏢機，無供顧客跳舞的地方，又謂前晚接獲通知後已即時關閉酒吧，惟其後無政府人員到場調查或消毒。他向相關部門查詢獲告知沒證據顯示需繼續停業，故昨晚在清潔後會復業。

食環署回覆查詢時則稱，Racks city及FLM酒吧持小食食肆牌照、普通食肆牌照及酒牌，署方人員昨視察時發現兩間酒吧未有營業，正進一步了解情况。該署補充，最近分別於1月28日及1月19日巡查上述兩間酒吧，未有發現違反防疫規例。

另外，本港昨增兩宗疑染變種新冠病毒Omicron BA.2.12.1個案，其中57歲女子於國泰機場貴賓室任職洗碗工，張竹君補充，患者工作時應不會與他人接觸，評估屬社區感染，惟不排除因出入機場被輸入個案感染。

張竹君：指標微升 住院未明顯升

昨單日新增個案回升至逾800宗，張竹君解釋，從強制檢測等指標亦見疫情有輕微上升，因社區一向有傳播鏈，周末、長假人流增會導致傳播，幸嚴重及住院個案未明顯升。

許樹昌昨在商台《政經星期六》表示，染疫數字上升是預期之內，因社交距離措施逐步放寬，如食肆營業時間延長、酒吧重開，且在海外港人返港較之前容易，但重症數字通常維持在20宗之內，死亡數字愈來愈小，疫苗接種率也高了，第五波感染人數或達一半人口，社區有一定保護屏障，故感染數字不會令人擔心，應聚焦重症和死亡數字。至於能否進一步放寬社交距離措施，許說，近期不少和回歸相關的慶祝活動，且新政府上場後要和內地討論通關條件，暫時維持現行措施較適合。

許樹昌又說，大家不用太擔心出現第六波疫情，因現時的病毒都是Omicron BA.2同源病毒，打疫苗後的T細胞功能仍維持，可有效減低染疫後入院、重症和死亡風險。

明報記者

（新冠疫情）

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