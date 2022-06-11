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2022年6月11日星期六
港聞二
傳真社停運涉國安否 創辦人：沒資料 聲明稱財政穩健 未交代停運原因
調查報道fact check反修例資訊獲獎 營運資金全靠公眾
工人夾死 家屬批淘大賠償「出爾反爾」
涉虛報快測陽性 救護員等3人被捕
跨部門反恐演習 模擬七一生化襲擊
前日立會開會 陳祖恒快測陽性 兩局長曾近距離交談 特首辦不評論對七一檢疫影響
學校呈報個案破百 專家：增加屬「預期之中」
涉第四波歌舞群組 「金儷星」再揭違防疫
猴痘列須呈報傳染病 政府公布3級應變計劃
財會通過架構重組撥款 下周大會審議 傳入閣張國鈞麥美娟不在席
戴耀廷楊森單仲偕被撤勳 楊：因公民抗命無悔
羅致光：撤對冲增僱主0.35%成本 遜通脹加租
轟海外醫生執業試屢取消 議員促撤醫委審批權
多區塗鴉「六四」字樣 4青年被捕
律師捲投資騙局 竊事主1000萬美元 求情稱同屬受害人 曾赴美向FBI報案
日本開關同日始公布簽證安排 港團延期
菲傭猝死案 法醫馬宣立同指死因不明 難斷過勞否
渣馬案 田總高層：已倡參加者申報健康 非強制
英基案被告全准萬元保釋 8月再訊
公屋聯會倡公屋樓花 未落成先編配快半年
「套丁」欺詐上訴爭議不合憲 法庭准呈理據
父母涉殺女嬰首上庭 官令索精神報告
尊子漫畫
【Emily】籲港人搵方式抒懷 梁家傑日行1萬步
【Emily】陳克勤嬲環境局 鬧卑鄙下三流
【Emily】城巴雙層電動巴 最快6‧19行5B線
【Emily】韋志成再續任市建行政總監3年
【Emily】陳智思獲邀入馬會董事局
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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