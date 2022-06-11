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「套丁」欺詐上訴爭議不合憲 法庭准呈理據

【明報專訊】11名新界原居民涉「套丁」予發展商，非法轉讓丁權，涉案12人裁定串謀詐騙等罪成，判囚2年半至3年不等。各人不服上訴，上訴庭昨繼續開庭處理。上訴方爭議，本案定罪不符合《基本法》條文，要求修改上訴理據，上訴庭最終批准部分修訂申請。

12名上訴人為村屋發展商李欽培，以及11名沙田原居民陳志昌、黃卓帆、韋俊傑、韋震豪、溫貴麟、鄭國華、鄭宇宏、鄭興、邱貴珠、韋柏瀚及劉德勝。由於李欽培已去世，法庭終止其上訴案。

上訴方提出憲法爭議，涉及《基本法》第6條、第40條和第105條中，對於私有財產權和原居民傳統權益的保障。上訴方質疑，現時新界原居民興建丁屋，須向地政總署申報自己「有權有地」（具有原居民和土地業權人資格），此舉限制原居民如何行使丁權，或違《基本法》，令本案定罪違憲。

律政司：即使政策違憲 與欺詐行為無關

律政司則表示，根據終院在丁屋終極上訴案的判辭，丁權建基於公法（public law）之上，並非男丁的私有產權，即使政策違憲，亦與上訴人欺詐行為無關。

上訴庭經考慮後，批准上訴方就《基本法》第40條呈交理據，但拒絕接納其他條文的理據。司法機構網頁顯示，上訴聆訊排期於今年11月1日進行，需時8日。

【案件編號：CACC 425/15】

相關字詞﹕基本法40條 丁權 上訴庭 串謀詐騙 套丁

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