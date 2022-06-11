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公屋聯會倡公屋樓花 未落成先編配快半年

【明報專訊】公屋平均輪候時間創24年新高，截至今年3月底，一般申請平均輪候需6.1年。為加快上樓，候任特首李家超於政綱提出「公屋提前上樓計劃」，容許輪候公屋者提早入住一些配套設施未完全落成的屋邨；公屋聯會昨提出數項建議以加快公屋流轉及上樓，當中包括以公屋樓花形式，容許輪候公屋3年或以上申請者提早編配，及提早2至3年簽署租約，以向基層派發定心丸，建議有望縮減約半年的行政編配時間，聯會稱將向新一屆政府提出有關建議。有房委會委員擔心，提早編配會減少公屋供應彈性。

本報昨向候任特首辦公室查詢對上述建議的意見，至截稿前未獲回覆。

公屋聯會昨舉行傳媒茶敘，建議推出「預配公屋先導計劃」，由房委會預先向申請者編配興建中的公屋，及提早與申請者簽署租約。聯會常委胡綽謙稱，獲公屋編配的申請人有3次配屋機會，但因應政府資源錯配，不少申請者獲派至遠離工作地方或學校的公屋，並需等待下次配屋機會，從而拖慢上樓時間。

胡綽謙：可助輪候者提前規劃生活

胡認為，計劃尤其適用位於新發展區的資助出售房屋，因該區選址較偏遠，吸引力相對低。他相信，計劃有助輪候者提前2至3年得悉獲編配的公屋區分，以便他們提前規劃生活，例如及早為子女安排就讀校網及工作安排等，同時節省約半年的行政編配時間。根據審計署早年調查，49%公屋申請人接受首次編配單位，36%接受第二次編配，其餘15%在第三次配屋才接受編配。

公屋聯會同時歡迎李家超政綱中提出的公屋提前上樓計劃，並建議政府考慮計劃時，一併研究增設臨時接駁交通工具。聯會提出，大型公共屋邨包括大埔第9區及東涌第100區，分別提供6800個及5200個單位，亦有條件推行上述計劃，建議政府可優先研究。聯會同時建議，為資助出售房屋設不少於26平方米的面積下限，以改善基層生活環境，務求能「住得好」。

房委會委員憂減公屋供應彈性

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如回應查詢時表示，預配公屋先導計劃原意不錯；但稱若申請者獲提早編配，同時意味公屋供應減少彈性，舉例指如火炭駿洋邨於2020年被徵用作隔離設施，導致準租戶入伙日期押後。當獲編配公屋項目工程延誤或有緊急情况，因應準租戶已提早生活規劃，或難以及時調遷或入住其他屋邨。

至於資助出售房屋面積下限建議，黃碧如認為需平衡家庭申請者及一人申請者的需求。她說，若綠置居單位面積不少於26平方米，變相提升綠置居入場門檻，有可能令一人申請者更難購入綠置居。

相關字詞﹕公屋編配 公屋聯會 公屋提前上樓計劃

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