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英基案被告全准萬元保釋 8月再訊

【明報專訊】英基國際幼稚園（烏溪沙）一名前行政主任涉向多名家長收受或索取逾90萬元賄款，助13名學童獲該校幼兒班取錄，每個學位涉及賄款介乎2萬至10萬元，另有10名家長涉提供賄款，11人被控串謀使代理人接受利益等共14項控罪，昨於沙田裁判法院提堂。裁判官將案件押後至8月5日，以待控方準備文件轉介至區域法院。各被告獲准以3萬至4萬元保釋外出、不得接觸控方證人等。法庭另下令禁止傳媒披露被告子女身分及資料。

禁披露被告子女資料

被告林珍妮（52歲）報稱文員，被控8項串謀使代理人接受利益、4項代理人收受利益及1項代理人索取利益罪。

10名家長被告介乎34至44歲，依次為黃詠雯、 劉映均（前稱「劉慧德」）、馬賢文、李洁冰、林泯希、張珈銘、徐惠謙、江靜雯、蔡慧妍及李俊朗，均被控上述8項串謀罪，江另被控1項煽惑代理人索取利益罪。

控罪指出，林珍妮於2018年9月至2021年3月，涉從4名母親收受共19萬元賄款；另向一名母親索取5萬元賄款，調查顯示該名母親當場拒絕索賄。8項串謀控罪則指出，林與上述10名家長於2019年9月至2021年8月一同串謀，使林接受逾65萬元賄款，致使英基向其子女提供學位。

【案件編號：STCC 1150/22】

相關字詞﹕煽惑代埋人索取利益罪 代埋人索取利益 代埋人接受利益罪 串謀使代理人接受利益罪 行政主任 英基國際幼稚園（烏溪沙）

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