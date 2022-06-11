英基案被告全准萬元保釋 8月再訊

【明報專訊】英基國際幼稚園（烏溪沙）一名前行政主任涉向多名家長收受或索取逾90萬元賄款，助13名學童獲該校幼兒班取錄，每個學位涉及賄款介乎2萬至10萬元，另有10名家長涉提供賄款，11人被控串謀使代理人接受利益等共14項控罪，昨於沙田裁判法院提堂。裁判官將案件押後至8月5日，以待控方準備文件轉介至區域法院。各被告獲准以3萬至4萬元保釋外出、不得接觸控方證人等。法庭另下令禁止傳媒披露被告子女身分及資料。