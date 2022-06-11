渣馬案 田總高層：已倡參加者申報健康 非強制

伍于豪供稱，田總1997年起與醫療輔助隊（AMS）一同籌備渣馬，他在事發當天2018年1月21日已有6年舉辦經驗。當天田總獲告知事主李文德暈倒，最終交由AMS處理及送院。

無規定義工持急救牌 「有就更理想」

伍指，田總在賽前設簡布會，講解包括致電緊急熱線後需交代跑手號碼、身體狀况、事故地點，不過非強制參加；此外亦無規定義工須持急救資格，「如果有就更理想」。

提早年事故 已改善增救護AED

伍重提2015年發生渣馬跑手死亡事故，死因庭於2019年1月曾就事件提出建議，包括要求參賽者填寫健康問卷、改善賽事手冊上的健康風險忠告字體。田總及AMD檢討後，原本只有55名糾察平均分佈在10公里賽道，2019年起於終點前方約500米增加當值救護員，心臟除顫器（AED）亦由30部增至逾百部。

此外，田總向參賽者發送的電郵中，「風險」字體加大，並附加「自我評估表格」提醒跑手如有身體問題，應先詢問醫生意見。但在陪審員提問下，伍稱無限制參賽者必須填寫表格。

死者女兒關注本案事故嚴重，問田總曾否就事件獨立檢討，伍稱只曾就整體情况檢討。聆訊下周一（13日）續。

【案件編號：CCDI 43/18】

（死因研訊）