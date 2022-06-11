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菲傭猝死案 法醫馬宣立同指死因不明 難斷過勞否

【明報專訊】46歲菲傭2017年在僱主家中昏迷，送院後過世，死因研訊昨進入第三日。為事主解剖的法醫供稱，透過解剖未能斷定事主生前是否營養不良或過勞。而事主的器官正常，找不到其猝逝原因；資深法醫馬宣立亦同意事主死因不明，並指工作過勞「永遠都唔會係直接（致死）原因」。研訊下周一續。

事主QUINTO, Leonita Arcillas（終年46歲）生前受僱於僱主黃勝榕，至2017年4月4日過世。救護員鍾健熙作供指，事發當日上午近12時到事主在美孚新邨的家中，檢查她沒有呼吸和脈搏，他為事主施行心肺復蘇法，心臟去顫器分析事主心臟沒顫動，即已完全停頓，毋須電擊。

鍾稱曾試圖打開事主的口腔檢查，發現其牙骹很緊，難以打開；按其經驗，一般傷者過世逾3小時，可能會牙骹過緊。救護員12時04分將事主送院，經急症室醫生搶救，事主12時27分不治。

法醫稱無近期外傷

2017年4月18日，衛生署法醫科高級醫生吳松基為事主解剖，他引述解剖報告稱，事主高154厘米、重52公斤，屬中等身材，身體沒有近期外傷，子宮內有纖維瘤，但一般不會致命，血液內則含有低於治療劑量的撲熱息痛。

被問及事主生前是否營養不良，吳認為解剖沒發現相關迹象，事主亦非「餓到皮黃骨瘦」，強調解剖階段已驗不到事主血液內的維他命、鐵質等身體元素。

專家證人馬宣立則認為，事主BMI（體重指標）正常，身形亦不算瘦，器官沒有病變，無證據支持她死於營養不良；至於她會否死於過勞，馬認為過勞可導致高血壓等疾病，但要到致命的程度，則會牽涉營養不良，而事主在家居環境工作，一般體能消耗有限，即使睡眠不足、工時長，影響亦集中在心理壓力層面。

馬：事主BMI正常器官無病變

馬宣立認同事主死因不明，但解剖未能找出事主的器官功能曾否改變，如心跳曾否不規律。他提出分析事主基因或可解釋心律不正問題，從而找出死因，惟此類測試近年才開始用於香港年輕猝死者，事主過世時並不常用。

【案件編號：CCDI-663/17（SH）】

（死因研訊）

相關字詞﹕法醫 死因研訊 僱傭關係 猝死 菲傭

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