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日本開關同日始公布簽證安排 港團延期

【明報專訊】日本昨起容許外國遊客以旅行團形式遊日，包括港人旅行團，港人入境時不論有否接種新冠疫苗都毋須隔離。不過，旅客入境需要簽證，日本駐港總領事館昨日才公布簽證申請安排，有旅行社因為日本遲公布安排，首個日本團由6月15日延期至6月22日。

辦證需攜旅社發出「確認書」

日本當局昨天開通「外國人新入境網上申請」網站，網站僅供旅行社登入，旅行社須提供旅客護照、行程及住宿資料，申報旅客健康狀况。旅行社成功申請後，網站會為旅客發出一份確認文件。日本駐港總領事館至昨天傍晚才公布簽證申請安排，旅客須提交簽證申請表、護照及身分證及由旅行社發出的「確認書」，親身到簽證中心辦理。

東瀛遊執行董事禤國全表示，原定6月15日出發的首個日本團要取消，最快將改於6月22日出發。他說因入境安排屬新制度，認為需慢慢調整，理解日本當局已盡力。

審批需5工作天 縱橫遊：可接受

縱橫遊常務董事袁振寧稱，昨早已提交「外國人新入境網上申請」網站登錄申請，下午開通帳戶，相信下周一已可通過網站提交旅客資料。袁振寧說旅客屆時可攜同所需表格及證件，最快同日下午到簽證中心申請日本簽證。袁昨向日本駐港總領事館查詢，簽證約需5個工作天審批，他認為安排可接受，相信6月24日的日本團可及時出發。

日本2004年起容許港人免簽證入境旅遊，事隔18年重啟簽證安排，袁振寧認為疫情下限制增加，市民在香港仍要戴口罩及使用安心出行，相信旅客可接受。美麗華旅遊總經理李振庭認為要親身辦理簽證，令日本吸引力大減，相信旅客會轉而選擇歐洲、泰國等地。

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