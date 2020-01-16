律師捲投資騙局 竊事主1000萬美元 求情稱同屬受害人 曾赴美向FBI報案

被告張有洪（70歲）承認於2014年10月15日至20日犯下盜竊罪，他同月23日辭任執業律師。辯方求情稱，被告亦是事件受害人，沒從中獲利，更向當局報案，想把主腦緝拿歸案及取回投資款項，以彌補投資者損失。

案情指出，2014年10月，打算作高收益投資的事主X認識自稱為振興城市項目（Cities Uplifting Program，下稱CUP）的代表人員。該人員稱參與項目最少需投資1000萬美元，以發展美國和墨西哥的城市，投資資金受紐約聯邦儲備銀行所監管及批核，投資者和家人更可取得美國綠卡。

「投資美國項目」 指定存款被告戶口

同月15日，X獲悉投資申請已審批，據聲稱為聯邦儲備銀行的文件，上面有CUP主辦者Rienze Edwards簽署，指定投資款項存入一名香港律師、即被告的帳戶，而投資者在75天內，每日可獲2000萬美元利潤。X同意並轉帳1000萬美元予被告，被告表示他僅代為保管資金，承諾投資完成後歸還X。

事主遭挪資金 追款數年不果報警

不過被告擅自將該1000萬美元轉帳至另一名新加坡投資者。翌年，被告涉及一宗關於虛假銀行文件案，X數年間多次向被告追款不果，終在2019年報警，被告同年被捕。

被告同投資 查詢加國銀行揭發

調查顯示，被告2013年獲Edwards邀請投資4000萬美元予CUP，但他資金不足，只投資了1350萬美元。Edwards遂與一名偽冒聯邦儲備銀行人員索取餘下資金，又指加拿大皇家銀行已安排借貸；不過被告向銀行查詢後揭發事件，懷疑CUP是一場騙局。他犯案前曾向香港警方及美國駐港總領事館舉報，並親自飛往美國向FBI報案。據悉，已有涉案人士遭美國當局起訴。

翻查資料，張有洪於2015年就涉5億美元假匯票，被控串謀欺騙促致記項等罪，經審訊被裁定罪名不成立。

【案件編號：HCCC 350/20】