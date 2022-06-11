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轟海外醫生執業試屢取消 議員促撤醫委審批權

【明報專訊】立法會衛生事務委員會昨召開會議，討論海外醫生執業資格臨牀試安排，多名議員在會上批評，醫委會以疫情為由取消2020年所有考試，以及今年其中一次執業試的臨牀部分，質疑是為保護本地醫生利益，並要求改革醫委會，同時授權兩間大學醫學院安排執業試，以及增加考試次數等，委員會主席張宇人稱，不排除下屆政府上場後議員會提出相應私人條例草案。

質疑保護本地醫生利益

選委會議員陳凱欣表示，對醫委會多次取消海外醫生執業試感失望，她稱本地醫生仍可考試，質疑醫委會是保護本地醫生利益。民建聯葛珮帆批評醫委會置市民生死於不顧，建議當局收回醫委會引入海外醫生的審批權力，不可由醫委會「控制香港有幾多醫生」。

劉允怡：可探討增考試次數

醫委會主席劉允怡解釋，決定是否取消臨牀試，要在試前兩個月決定，考慮原因包括在疫情期間，是否有足夠地方、醫護支援及足夠病人參與考試。食衛局副局長徐德義應說目前做法是按法例行事，張宇人隨即插話，稱不排除議員在下屆政府提交私人條例草案，又說不少議員都看不到醫委會審批海外醫生的權力「對整體香港市民有幾好」。對於議員提出增加海外醫生執業試次數，徐德義和劉允怡均說可探討。

曾是醫委會委員的醫衛界議員林哲玄向本報表示，外界對醫委會有不少誤解，他稱海外醫生執業試由醫委會統籌但場地由醫管局提供，亦要兩大學醫學院派出考官，醫委會被轟獨攬大權很無辜。他認同增加考試次數可考慮，但並非一下子可做到。

但林哲玄同意醫委會取消考試決定可商榷，認為當時可考慮延遲，如今亦可考慮增加今年11月考期日數，但需醫管局和大學配合。他認為可探討增加海外醫生的途徑，但質疑收回醫委會權力是否有效。

相關字詞﹕張宇人 劉允怡 海外醫生 醫委會

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