羅致光：撤對冲增僱主0.35%成本 遜通脹加租

未來多向僱主解說 免信謠言

羅致光昨在港台《千禧年代》形容，通過取消對冲草案屬非常重要里程碑，又謂未來面對人口高齡化，二三十年後情况相當嚴重，如現時不能為退休保障做好準備，屆時社會及公共財政將有頗大壓力，「今日不做，將來社會要承擔」。

至於會否擔心取消對冲會引發倒閉潮，羅致光重申通脹及租金增幅對僱主的影響，相對取消對冲產生的額外成本大，若增加僱主0.35%成本也會有倒閉潮，反問是否未來通脹也會造成倒閉潮，認為邏輯上「唔係好講得通」。但羅致光表示明白僱主的擔憂，未來需更多解說，避免僱主因誤解或聽了謠言而作錯誤決定。

稱是改善退休保障「逗號」

羅致光另在商台《在晴朗的一天出發》形容，取消對冲是改善退休保障的「一個逗號」，解決對冲爭議會令社會有空間討論其他失業保障。被問能否提前取消對冲，勞工處長孫玉菡接受港台訪問時形容，2025年落實是客觀的數字，實施5年後將檢討政府資助辦法，但不會調整每名僱員長服金或遣散費39萬元上限。

日前有份投反對票的紡織及製衣界立法會議員陳祖恒，昨在港台同一節目質疑政府忘記當初成立強積金時對商界的承諾，並相信會有更多僱主改聘兼職及自僱人士，又說可能有員工為得到更多賠償而「博炒」，亦擔心出現失業潮，形容這是勞資雙方也不願看見。