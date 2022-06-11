港聞

港聞二

羅致光：撤對冲增僱主0.35%成本 遜通脹加租

【明報專訊】立法會日前通過取消強積金對冲草案，勞福局長羅致光昨日稱，相信政府提供的資助能大致有效助大部分僱主過渡，並稱過往數年遣散費及長期服務金只佔一般僱主成本0.35%，相信僱主用25年適應取消對冲的成本調整，會遠較通脹或業主加租易適應。

未來多向僱主解說 免信謠言

羅致光昨在港台《千禧年代》形容，通過取消對冲草案屬非常重要里程碑，又謂未來面對人口高齡化，二三十年後情况相當嚴重，如現時不能為退休保障做好準備，屆時社會及公共財政將有頗大壓力，「今日不做，將來社會要承擔」。

至於會否擔心取消對冲會引發倒閉潮，羅致光重申通脹及租金增幅對僱主的影響，相對取消對冲產生的額外成本大，若增加僱主0.35%成本也會有倒閉潮，反問是否未來通脹也會造成倒閉潮，認為邏輯上「唔係好講得通」。但羅致光表示明白僱主的擔憂，未來需更多解說，避免僱主因誤解或聽了謠言而作錯誤決定。

稱是改善退休保障「逗號」

羅致光另在商台《在晴朗的一天出發》形容，取消對冲是改善退休保障的「一個逗號」，解決對冲爭議會令社會有空間討論其他失業保障。被問能否提前取消對冲，勞工處長孫玉菡接受港台訪問時形容，2025年落實是客觀的數字，實施5年後將檢討政府資助辦法，但不會調整每名僱員長服金或遣散費39萬元上限。

日前有份投反對票的紡織及製衣界立法會議員陳祖恒，昨在港台同一節目質疑政府忘記當初成立強積金時對商界的承諾，並相信會有更多僱主改聘兼職及自僱人士，又說可能有員工為得到更多賠償而「博炒」，亦擔心出現失業潮，形容這是勞資雙方也不願看見。

相關字詞﹕強積金 退休保障 取消強積金對冲 羅致光

上 / 下一篇新聞

傳真社停運涉國安否 創辦人：沒資料 聲明稱財政穩健 未交代停運原因
傳真社停運涉國安否 創辦人：沒資料 聲明稱財政穩健 未交代停運原因
調查報道fact check反修例資訊獲獎 營運資金全靠公眾
調查報道fact check反修例資訊獲獎 營運資金全靠公眾
工人夾死 家屬批淘大賠償「出爾反爾」
工人夾死 家屬批淘大賠償「出爾反爾」
涉虛報快測陽性 救護員等3人被捕
涉虛報快測陽性 救護員等3人被捕
跨部門反恐演習 模擬七一生化襲擊
跨部門反恐演習 模擬七一生化襲擊
前日立會開會 陳祖恒快測陽性 兩局長曾近距離交談 特首辦不評論對七一檢疫影響
前日立會開會 陳祖恒快測陽性 兩局長曾近距離交談 特首辦不評論對七一檢疫影響
學校呈報個案破百 專家：增加屬「預期之中」
學校呈報個案破百 專家：增加屬「預期之中」
涉第四波歌舞群組 「金儷星」再揭違防疫
涉第四波歌舞群組 「金儷星」再揭違防疫
猴痘列須呈報傳染病 政府公布3級應變計劃
猴痘列須呈報傳染病 政府公布3級應變計劃
財會通過架構重組撥款 下周大會審議 傳入閣張國鈞麥美娟不在席
財會通過架構重組撥款 下周大會審議 傳入閣張國鈞麥美娟不在席
戴耀廷楊森單仲偕被撤勳 楊：因公民抗命無悔
戴耀廷楊森單仲偕被撤勳 楊：因公民抗命無悔
轟海外醫生執業試屢取消 議員促撤醫委審批權
轟海外醫生執業試屢取消 議員促撤醫委審批權
多區塗鴉「六四」字樣 4青年被捕
多區塗鴉「六四」字樣 4青年被捕
律師捲投資騙局 竊事主1000萬美元 求情稱同屬受害人 曾赴美向FBI報案
律師捲投資騙局 竊事主1000萬美元 求情稱同屬受害人 曾赴美向FBI報案
日本開關同日始公布簽證安排 港團延期
日本開關同日始公布簽證安排 港團延期
菲傭猝死案 法醫馬宣立同指死因不明 難斷過勞否
菲傭猝死案 法醫馬宣立同指死因不明 難斷過勞否
渣馬案 田總高層：已倡參加者申報健康 非強制
渣馬案 田總高層：已倡參加者申報健康 非強制
英基案被告全准萬元保釋 8月再訊
英基案被告全准萬元保釋 8月再訊
公屋聯會倡公屋樓花 未落成先編配快半年
公屋聯會倡公屋樓花 未落成先編配快半年
「套丁」欺詐上訴爭議不合憲 法庭准呈理據
「套丁」欺詐上訴爭議不合憲 法庭准呈理據
父母涉殺女嬰首上庭 官令索精神報告
父母涉殺女嬰首上庭 官令索精神報告
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】籲港人搵方式抒懷 梁家傑日行1萬步
【Emily】籲港人搵方式抒懷 梁家傑日行1萬步
【Emily】陳克勤嬲環境局 鬧卑鄙下三流
【Emily】陳克勤嬲環境局 鬧卑鄙下三流
【Emily】城巴雙層電動巴 最快6‧19行5B線
【Emily】城巴雙層電動巴 最快6‧19行5B線
【Emily】韋志成再續任市建行政總監3年
【Emily】韋志成再續任市建行政總監3年
【Emily】陳智思獲邀入馬會董事局
【Emily】陳智思獲邀入馬會董事局