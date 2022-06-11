戴耀廷楊森單仲偕被撤勳 楊：因公民抗命無悔

按例判囚1年可褫奪

政府昨日刊憲撤銷戴耀廷、楊森及單仲偕的勳銜和太平紳士委任。根據現時授勳及嘉獎的制度和相關法例，獲授勳或嘉獎者若被判囚1年或以上，或太平紳士被判監禁，不論緩刑與否，其勳銜或獎狀及太平紳士委任均可被褫奪或撤銷。

戴耀廷2001年獲時任特首董建華頒授榮譽動章，表揚他致力推動《基本法》及人權方面的公民教育。戴2019年因佔中案判囚16個月，去年初因民主派初選案被捕，2月被拒保釋一直還押，今年再因「雷動計劃」案判囚10個月。

楊森則於2009年獲時任特首曾蔭權頒授銀紫荊星章，表揚他致力為弱勢社群謀取福祉，並在不同崗位促進社區與政府溝通。單仲偕2007年獲頒銀紫荊星章，表揚他在促進資訊科技發展上貢獻良多。楊單兩人亦同獲委任為太平紳士，兩人去年同因2019年10．1未經批准集結案判囚14個月，楊森今年4月出獄，單仲偕緩刑兩年。

楊森向民主黨成員稱，早前已收到政府通知，他表示不會因為參與公民抗命失去勳銜而感後悔，並視之為支持和平示威集會的榮譽，未來將會繼續爭取公民權利、民主及法治。