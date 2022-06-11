財會通過架構重組撥款 下周大會審議 傳入閣張國鈞麥美娟不在席

張無回應 麥：有活動勿揣測

財委會昨日以73票贊成、1票反對、2票棄權通過政府架構重組方案，社福界狄志遠投下唯一反對票，法律界林新強和選委會界別林智遠則投棄權票，財委會其後再舉手通過有關撥款。架構重組的決議案預計將在下周三（15日）交由立法會大會審議。

狄志遠在會上表示，政府未清楚解釋副司長職能，因此反對議案。他期望新政府在重組架構運作3個月後，向立法會提交文件，詳述新架構如何增加協調和效率。候任特首辦秘書長鄭鍾偉表示，候任特首李家超會就重點項目制定關鍵績效指標（KPI），相信外界能透過KPI監察工作成效。

林新強批評，政府未就重組後新增的職位列明權責，但認為投反對票予人感覺阻礙新政府施政，所以最終棄權。林智遠被問到為何投棄權票時僅稱「無可奉告」。

身兼行會成員的張國鈞有出席會議首兩項議程，其後離席，他未有就架構重組方案投票，亦無參與討論。

記者以短訊向張查詢是否刻意避席，以及會否加入新政府班子，他均未有回應。同樣曾傳出或加入新政府的民建聯葛珮帆、選委會黃元山則有就重組方案投票。

在席葛珮帆：無講過入政府

葛珮帆會後被問到是否不會出任局長所以毋須避席，她稱「我幾時有話過要入政府？你們亂講而已」。至於會否出任副局長，她着記者不要經常問這些問題。

會上多名議員關注副律政司長職責，鄭鍾偉表示，副律政司長需協助管理律政司各部門，也會專責向國際宣揚香港的法律服務、法治優勢和作為國際解決爭議及仲裁中心角色。

鄭鍾偉稱，副律政司長被律政司長領導，但會同時領導律政司內各個組別，強調正副司長分工會因時間變化。

立會擴建 建署：無降價空間

財委會昨日亦通過立法會大樓擴建計劃的追加撥款，涉及3.9億元。本身是工程師的新界北議員張欣宇問能否通過與承建商協商，降低工程造價。建築署長何永賢表示，現時造價已與4家承建商協商，平均降低造價8000萬元，倘合約沒有大變，看不到有降低造價的空間。