財會通過架構重組撥款 下周大會審議 傳入閣張國鈞麥美娟不在席

【明報專訊】立法會財務委員會昨日通過政府架構重組撥款，增連同強積金和相關附帶福利，涉及每年約1.2億元額外開支，讓下屆政府可加設副司長等職位。財委會表決時，盛傳可能加入新政府問責班子的民建聯張國鈞和工聯會麥美娟均未有在席。張國鈞未有回覆查詢，麥美娟解釋因出席其他活動缺席，不用揣測她不出席原因。同樣有曾傳出或加入政府的民建聯葛珮帆則在席投票，對於是否代表她不會擔任局長，她說「我從來都無講過要入政府」。
張無回應 麥：有活動勿揣測
財委會昨日以73票贊成、1票反對、2票棄權通過政府架構重組方案，社福界狄志遠投下唯一反對票，法律界林新強和選委會界別林智遠則投棄權票，財委會其後再舉手通過有關撥款。架構重組的決議案預計將在下周三（15日）交由立法會大會審議。
狄志遠在會上表示，政府未清楚解釋副司長職能，因此反對議案。他期望新政府在重組架構運作3個月後，向立法會提交文件，詳述新架構如何增加協調和效率。候任特首辦秘書長鄭鍾偉表示，候任特首李家超會就重點項目制定關鍵績效指標（KPI），相信外界能透過KPI監察工作成效。
林新強批評，政府未就重組後新增的職位列明權責，但認為投反對票予人感覺阻礙新政府施政，所以最終棄權。林智遠被問到為何投棄權票時僅稱「無可奉告」。
身兼行會成員的張國鈞有出席會議首兩項議程，其後離席，他未有就架構重組方案投票，亦無參與討論。
記者以短訊向張查詢是否刻意避席，以及會否加入新政府班子，他均未有回應。同樣曾傳出或加入新政府的民建聯葛珮帆、選委會黃元山則有就重組方案投票。
在席葛珮帆：無講過入政府
葛珮帆會後被問到是否不會出任局長所以毋須避席，她稱「我幾時有話過要入政府？你們亂講而已」。至於會否出任副局長，她着記者不要經常問這些問題。
會上多名議員關注副律政司長職責，鄭鍾偉表示，副律政司長需協助管理律政司各部門，也會專責向國際宣揚香港的法律服務、法治優勢和作為國際解決爭議及仲裁中心角色。
鄭鍾偉稱，副律政司長被律政司長領導，但會同時領導律政司內各個組別，強調正副司長分工會因時間變化。
立會擴建 建署：無降價空間
財委會昨日亦通過立法會大樓擴建計劃的追加撥款，涉及3.9億元。本身是工程師的新界北議員張欣宇問能否通過與承建商協商，降低工程造價。建築署長何永賢表示，現時造價已與4家承建商協商，平均降低造價8000萬元，倘合約沒有大變，看不到有降低造價的空間。