猴痘列須呈報傳染病 政府公布3級應變計劃

現時約有30個國家出現猴痘個案，本港至今未錄任何案例。猴痘主要經動物傳人，包括非人類靈長動物或囓齒動物等，如老鼠或松鼠等，亦有可能透過飛沫或體液接觸人傳人。新規定下，醫生如有理由懷疑有病人感染猴痘，須向衛生署呈報。

戒備至緊急 最嚴重可關公眾場所

據準備及應變計劃，政府按猴痘在本港風險劃分3個應變級別，包括戒備、嚴重及緊急，若猴痘在港出現或爆發便會立即啓動。衛生防護中心發言人表示，應變計劃劃分各應變級別相應的指揮架構，並制定應變系統框架，讓不同政府部門和機構協調。

計劃列明，「戒備」應變級別顯示本港出現人類或動物猴痘輸入個案，或有流行病學關連的人類個案，衛生署可就懷疑個案作流行病學調查，及對曾接觸患者或有暴露風險的人作醫學監察。

「嚴重」應變級別顯示社區出現零星個案或小規模群組，或有受感染動物與其他個案有流行病學關連，衛生署可啟動接觸者追蹤工作，並向密切接觸者作醫學監察和檢疫，以及於患者居住大廈消毒。

最高級的「緊急」級別顯示病毒在醫療機構蔓延，或社區出現持續傳播的迫切風險，又或於社區發現與早前個案沒關連的受感染動物，屆時衛生署可考慮將受影響處所的住客撤離，並會每天提供有關疫情發展等資訊，政府亦可按情况制訂法例執行控制措施，以及評估需否停課、關閉公眾場所及停止公眾集會等。

各應變級別亦向漁護署賦予不同權力，戒備級別下署方可提醒相關持份者呈報動物受感染情况、隔離受感染動物，及按情况關閉受影響寵物店，並為相關動物檢疫和檢測。嚴重及緊急級別則進一步賦權署方暫停從高風險地區進口動物。