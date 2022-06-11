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涉第四波歌舞群組 「金儷星」再揭違防疫

【明報專訊】本港第四波新冠病毒疫情曾爆發大規模歌舞群組，其中一個爆疫場所旺角金雞廣場「金儷星舞廳」，昨被巡查發現涉違反防疫規例，包括安排現場表演、容許顧客跳舞等，22名顧客亦涉無掃描安心出行及未遵從疫苗通行證要求遭票控。

涉允顧客跳舞 沒留員工快測紀錄

涉事「金儷星鳳凰于飛懷舊歌舞廳」，以會址形式經營，登記名稱為「鳳凰于飛」，位於金雞廣場3樓。民政署轄下牌照處昨在金雞廣場3樓一會址突擊執法，發現負責人涉未遵從多項防疫規例，包括安排現場表演、容許顧客跳舞、未有開啟空氣淨化設備、沒保留員工快速抗原測試紀錄、沒確保顧客掃描安心出行及遵從疫苗通要求。另有22名顧客涉無掃安心出行及未遵從疫苗通要求遭票控。

22客無掃安心被票控

涉事舞廳今起14天內被禁晚市堂食及只准最多兩人一枱，牌照處亦會考慮檢控會址負責人，一經定罪最高可罰5萬元及監禁6個月。

翻查資料，2020年底第四波疫情的歌舞群組，金儷星舞廳為涉及的其中一個爆疫場所，至少92名患者曾訪，其中一人病歿。牌照處其後提出檢控，指稱舞廳負責人於2020年11月期間，未有採取一切合理步驟確保所有身處會址的人戴口罩，另安排現場表演，而部分表演者無戴口罩，亦未與賓客或觀眾作有效分隔，處所人數亦超過通常容納人數50%；持牌人最終遭罰款2萬元。

（新冠疫情）

相關字詞﹕民政事務總署 第四波疫情 新冠疫情 歌舞群組 金儷星舞廳

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