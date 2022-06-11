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港聞二

學校呈報個案破百 專家：增加屬「預期之中」

【明報專訊】衛生防護中心昨公布93間學校共呈報106宗新冠病毒陽性，學校陽性個案重上3位數，其中新增3間學校共3班學生要停課一周。港大醫學院兒童及青少年科學系臨牀副教授葉柏強表示，本港近日放寬社交距離措施，加上學童上學時偶有近距離接觸，形容學校個案增加屬「預期之中」，鼓勵政府可維持現時上課安排。

昨涉93校

張竹君：散發個案料社區感染

昨日106宗學校呈報的陽性個案中，涉84名學生及22名教職員。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，過去7日有32間學校出現2宗或以上個案，中心調查後發現大部分屬「散發個案」、分佈不同班級，估計個案與社區疫情相關。

衛生防護中心昨公布有3班學生要停課，其中早前已有一班停課的保良局林文燦英文小學再添3名4B班學生染疫，全班停課，連同早前爆疫的6A班，該校共有7名師生染疫；荃灣荃景花園「心怡天地幼稚園」則有2名教師及2名上午班學童染疫，該班共有13名學生，已建議該班停課一星期；灣仔白普里小學5S班則有2名學生及1名教師確診，上述班別同要停止面授課堂。另外，蘇浙小學（國際部）再有一名教師染疫，該校共有9宗個案。

指均屬輕症 葉柏強倡維持上課安排

心怡天地幼稚園回覆查詢時表示，染疫學童就讀上午學前班，其中一名學生最後上課日為本周一（6日），另外兩宗個案則在昨日（10日）起沒有上課，學校已即時消毒及清潔整個校園。

港大醫學院兒童及青少年科學系臨牀副教授葉柏強表示，學校個案增加屬「預期之中」，惟染疫學童均屬輕症，加上重症率等暫未有大變化，本港亦未見全新的變種病毒，籲市民毋須擔憂。他另表示，兒童接種疫苗後即使染疫，病毒量較低，加上適量的社交活動有助增強其免疫力，政府可維持現時的上課安排，打齊針的學童也可以除口罩參與部分課外活動。

梁子超：學校數字反映社區變化

呼吸系統專科醫生梁子超指出，酒吧或表列處所近日出現超級傳播，導致病毒在社區擴散，由於學校師生每日上學時須快測，故學校個案數字其實更能反映社區疫情的真實變化。他指出，即使重症及死亡率不變，一旦疫情急劇反彈亦會令相關個案的「絕對數字」增加，建議市民把握時機接種疫苗，避免疫情爆發並產生大量個案。他補充，新增個案只有極小數確認或疑帶BA.2.12.1，認為上述病毒株並非導致疫情反彈的主因。

衛生防護中心昨公布672宗陽性個案，其中11人疑帶變種新冠病毒Omicron BA.2.12.1，7人暫列為源頭不明個案，住址橫跨多區，包括將軍澳維景灣畔12座住戶、何文田邨適文樓居民及屯門恆順園一家三口等。

增672陽性 病毒繁殖率升至1.76

截至6月2日，本港病毒即時有效繁殖率升至1.76，即每名患者可傳染逾1人。被問到本港短期內疫情會否出現大規模爆發，張竹君表示除上述指標，近期單日新增個案、污水監測等均反映個案呈上升趨勢，隨着社區人流增加，已「預咗個案喺社區有一定蔓延」。她補充，有關部門會針對個案調查，如餐廳、酒吧有聚集個案，將建議場所停業並清潔、學校師生每日快測亦能防止校內大型爆發，希望有助減慢疫情升幅。

（新冠疫情）

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